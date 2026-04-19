Firefox su iPhone sperimenta un blocco globale per le funzioni AI del browser

Mozilla sta provando su iPhone una nuova opzione che permette di bloccare in un colpo solo le funzioni AI di Firefox, aprendo un tema sempre più centrale anche nell’ecosistema mobile: decidere quanta intelligenza artificiale usare davvero durante la navigazione.

La novità è comparsa nelle build di test di Firefox per iOS, dove è emersa una sezione chiamata AI Controls. Al suo interno compare un comando molto diretto, “Block AI Enhancements”, pensato per disattivare le funzioni basate sull’AI presenti nel browser. Non si tratta soltanto di nascondere una voce dalle impostazioni, ma di un controllo più ampio che, almeno nei test, sembra impedire a queste funzioni di lavorare in tutta l’app.

Un solo comando per spegnere le funzioni AI

Il caso più evidente riguarda Page Summaries, cioè i riassunti automatici delle pagine web. Quando l’interruttore viene attivato, la funzione risulta bloccata e non può più essere usata, anche se era stata abilitata in precedenza. Questo approccio rende il sistema più semplice da capire: invece di entrare in menu diversi e gestire ogni opzione separatamente, basta una sola scelta per fermare tutto.

Per chi usa il browser ogni giorno su iPhone, il punto interessante è proprio questo. Negli ultimi mesi molte funzioni AI sono arrivate nelle app in modo graduale, spesso sparse in più sezioni e non sempre facili da controllare. Mozilla sembra invece voler proporre una logica più trasparente, con uno stato chiaro: acceso oppure spento.

Una scelta che punta sulla chiarezza

Questa impostazione distingue Firefox da altri browser dove gli strumenti AI risultano più distribuiti e meno centralizzati. A livello pratico, un comando globale può risultare utile a chi preferisce un’esperienza più pulita, senza suggerimenti automatici, prompt aggiuntivi o riassunti generati dal sistema mentre si legge una pagina.

C’è poi un dettaglio che rende questa prova ancora più interessante. Nelle versioni in test, l’impostazione fa riferimento anche alla rimozione dei modelli on-device quando le funzioni AI vengono bloccate. Questo lascia intendere che il controllo non tocchi soltanto l’interfaccia, ma anche i componenti locali usati per far funzionare queste funzioni direttamente sul dispositivo.

Per ora è solo un test, ma il segnale è chiaro

Al momento questa sorta di kill switch per l’AI non è disponibile per tutti. Si trova nelle versioni beta distribuite tramite TestFlight, non è attivo di default ed è ancora nascosto dietro un flag interno. Non c’è quindi una data ufficiale per il rilascio pubblico, e non è detto che la funzione arrivi presto nella versione stabile del browser.

Resta però un segnale interessante: mentre sempre più software aggiungono strumenti AI come impostazione quasi inevitabile, Firefox su iOS sembra andare nella direzione opposta, offrendo agli utenti un modo più netto per dire no. Ed è proprio questo aspetto a rendere la prova di Mozilla interessante anche fuori dal mondo dei browser: l’AI continua a espandersi, ma cresce anche il bisogno di controllarla con maggiore precisione.