Firefox cambia le regole: VPN gratis direttamente nel browser

Nel flusso continuo di aggiornamenti che stanno ridefinendo browser e servizi digitali, arriva una novità destinata a far discutere.

Mozilla ha deciso di portare dentro Firefox una funzione che fino a poco tempo fa richiedeva app esterne o abbonamenti: una VPN integrata e gratuita. Il debutto è ormai imminente e segna un passo importante nella strategia del browser open source.

L’aggiornamento arriverà con la versione 149 di Firefox, attesa dal 24 marzo. La logica è semplice: niente estensioni, niente software da scaricare, nessuna configurazione complicata. Basta avere un account Mozilla per attivare la funzione e iniziare a navigare con un livello base di protezione in più.

Il dato che colpisce subito è il traffico disponibile: fino a 50 GB al mese inclusi gratuitamente. Una soglia tutt’altro che simbolica, soprattutto se confrontata con altre soluzioni simili già presenti sul mercato. Alcuni concorrenti, infatti, offrono limiti molto più bassi, spesso insufficienti anche per un uso quotidiano leggero.

La VPN di Firefox si occuperà di mascherare l’indirizzo IP dell’utente, instradando la connessione attraverso i server Mozilla. Tradotto: maggiore privacy durante la navigazione e meno esposizione a tracciamenti diretti.

I limiti (inevitabili) della versione gratuita

Come spesso accade, però, la gratuità porta con sé alcuni compromessi. Il primo è strutturale: la protezione riguarda esclusivamente il traffico che passa attraverso Firefox. Tutto ciò che avviene al di fuori del browser – app, giochi, altri programmi – resta escluso.

C’è poi un altro vincolo che farà storcere il naso a qualcuno: non sarà possibile scegliere il Paese di uscita della connessione. Il sistema selezionerà automaticamente il server più vicino, rendendo di fatto inutilizzabile la VPN per aggirare blocchi geografici su contenuti streaming o servizi limitati per area.

In altre parole, non è uno strumento pensato per “simulare” una posizione diversa, ma piuttosto per offrire una protezione base durante la navigazione quotidiana.

Sul fronte della privacy, Mozilla gioca una carta che è parte della sua identità da anni. L’azienda ha dichiarato che non verranno registrati i log di navigazione e che i dati associati all’account verranno eliminati dopo tre mesi.

È un punto cruciale, perché il tema della fiducia è centrale quando si parla di VPN. Non basta nascondere l’IP: serve anche sapere come vengono gestite le informazioni che passano attraverso i server.

A chi serve davvero questa VPN

La novità non sostituisce i servizi premium, e non ci prova nemmeno. Chi ha bisogno di funzionalità avanzate – scelta dei server, copertura completa del dispositivo, velocità garantite per streaming o gaming – dovrà continuare a rivolgersi a soluzioni a pagamento.

Ma per un’ampia fascia di utenti, questa integrazione può fare la differenza. Chi utilizza il browser per lavoro, studio o semplice navigazione quotidiana potrà contare su una protezione immediata, senza costi e senza configurazioni.

L’introduzione della VPN gratuita non è solo una funzione in più. È un messaggio. I browser stanno diventando piattaforme sempre più complete, capaci di integrare strumenti che prima vivevano separati.

Mozilla, in questo senso, sembra voler rafforzare la propria posizione puntando su privacy e semplicità d’uso. E mentre altri player si muovono con offerte più limitate o frammentate, Firefox prova a distinguersi offrendo qualcosa di concreto fin da subito.