Fire TV Stick 4K e 4K Max: i nuovi potentissimi modelli arrivano su Amazon

Amazon ha annunciato la disponibilità dei suoi nuovi dispositivi Fire TV Stick 4K Max e Fire TV Stick 4K. Questi dispositivi rappresentano l’ultima evoluzione nella gamma Fire TV Stick, offrendo prestazioni migliorate, nuove funzionalità e un impegno verso la sostenibilità.

Fire TV Stick 4K Max: la vera TOP di gamma

La Fire TV Stick 4K Max, disponibile a 79,99 euro, è il dispositivo di punta di Amazon per lo streaming. È il primo lettore multimediale dotato della modalità ambiente di Fire TV e di un processore quad-core da 2.0 GHz. Questo lo rende il dispositivo di streaming più potente e intelligente di Amazon. Una delle sue caratteristiche distintive è il supporto per il Wi-Fi 6E, che promette un’esperienza di streaming più fluida e veloce.

Inoltre, con 16 GB di memoria, offre il doppio dello spazio rispetto al suo predecessore, permettendo agli utenti di salvare più app e giochi. Il telecomando vocale Alexa Enhanced Edition arricchisce ulteriormente l’esperienza, con pulsanti dedicati e un accesso rapido alle app e ai canali più recenti.

Una delle novità più interessanti del Fire TV Stick 4K Max è la modalità ambiente. Questa funzione trasforma il televisore in un display intelligente, mostrando opere d’arte quando non si sta trasmettendo in streaming. Gli utenti possono scegliere tra oltre 2.000 opere d’arte gratuite, provenienti da musei famosi e artisti di tutto il mondo. La modalità offre anche funzionalità utili come calendari, promemoria e controllo di dispositivi intelligenti.

Fire TV Stick 4K: tutto ciò che serve

Il Fire TV Stick 4K, con un prezzo di 69,99 euro, offre le migliori prestazioni della sua categoria. Con il supporto per il Wi-Fi 6 e un processore quad-core da 1.7 GHZ, è il 30% più potente rispetto alla generazione precedente. Gli utenti possono aspettarsi una qualità d’immagine 4K Ultra HD e un audio Dolby Atmos avvolgente.

Entrambi i dispositivi hanno ottenuto il badge Climate Pledge Friendly, dimostrando l’impegno di Amazon verso la sostenibilità. Questi dispositivi sono progettati per ridurre l’impatto ambientale, utilizzando materiali sostenibili e riducendo il consumo energetico. L’imballaggio è realizzato con materiali a base di fibre di legno sostenibili o riciclate.

Disponibilità

I nuovi Fire TV Stick sono disponibili da oggi su Amazon.it. Con il Fire TV Stick 4K Max a 79,99 euro e il Fire TV Stick 4K a 69,99 euro, gli amanti dello streaming hanno ora nuove opzioni potenti e sostenibili a portata di mano.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.