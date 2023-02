Fire TV di Xiaomi: tornano su Amazon in SUPER SCONTO

Durante l’ultimo Black Friday erano andati a ruba, lasciando con l’amaro in bocca tantissimi potenziali acquirenti. Oggi però gli Smart Fire TV di Xiaomi sono tornati in sconto su Amazon , ed è quindi possibile concludere l’affare. Sono disponibili in tutti i tagli, da 43, 50 e 55 pollici, e si parte da soli 299€ per la versione da 43 pollici con risoluzione 4K e tecnologia HDR.

Xiaomi F2 Smart Fire TV

Xiaomi Smart Fire TV è un dispositivo all’avanguardia che offre una esperienza di intrattenimento senza limiti. Con una risoluzione 4K Ultra HD e tecnologia HDR 10, i colori e i dettagli saranno nitidi e realistici. La TV offre anche un controllo vocale intelligente con il telecomando vocale Alexa incluso, che ti consente di cambiare canali, regolare il volume e controllare altri dispositivi intelligenti compatibili.

Inoltre, la modalità di gioco basata sui 4 connettori HDMI 2.1, con funzione ALLM e un breve tempo di risposta del pannello, ti garantisce un’esperienza di gioco completa. Il sistema operativo Fire TV integrato fornisce accesso a migliaia di app come Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, NOW, DAZN, Mediaset Infinity, RaiPlay e molti altri.

Con il chipset ad alta efficienza e 2 GB di RAM e 16 GB di memoria, lo Xiaomi F2 con Fire TV è veloce e reattivo. La tecnologia MEMC assicura una successione fluida di immagini durante scene ad alta velocità, mentre il suono è fornito da due altoparlanti da 12 W supportati da Dolby e DTS.

L’Amazon Appstore integrato consente di scaricare facilmente migliaia di app senza dover acquistare una Fire TV a parte, mentre la funzione di profilo personalizzato ti consente di creare fino a 6 profili separati per ogni membro della famiglia. Ci sono anche protezioni per i bambini che richiedono un codice PIN per gli acquisti, l’avvio di applicazioni e la visualizzazione di contenuti classificati. E infine, c’è Alexa integrata per accendere, spegnere e cambiare canale: che altro chiedere?

I tre modelli dello Smart Fire TV F2 di Xiaomi differiscono tra loro solo per le dimensioni degli schermi, da 43 a 55 pollici rispettivamente, passando per la via di mezzo da 50 pollici. La scheda tecnica è assolutamente identica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.