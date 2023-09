FineWoven, arrivano le prime cover (ma anche le prime critiche)

Nell’ultimo annuncio che ha sorpreso molti appassionati di tecnologia, Apple ha dichiarato che non produrrà più accessori in pelle, sostituendoli con un innovativo materiale noto come FineWoven. Questa settimana, i primi fortunati clienti hanno iniziato a ricevere le nuove custodie FineWoven per iPhone 15 e, grazie a loro, ora abbiamo una visione più chiara e dettagliata di questo nuovo materiale attraverso scatti ravvicinati, tra cui le immagini condivise da @tech_instigator.

FineWoven, spedite le prime cover nel nuovo innovativo materiale

Durante l’evento “Wonderlust” di Apple, la stampa ha avuto l’opportunità di esaminare da vicino i campioni di custodie e cinturini FineWoven. Questa anticipazione ha offerto una prima occhiata al materiale FineWoven al di fuori delle presentazioni ufficiali e dei media online. Tuttavia, ora che i clienti stanno effettivamente utilizzando queste custodie, emergono ulteriori dettagli e alcune preoccupazioni.

Il feedback iniziale ha evidenziato una particolarità del materiale FineWoven: se utilizzato con accessori MagSafe, è probabile che lasci un’impronta circolare. Inoltre, molti clienti stanno segnalando la tendenza del materiale a trattenere lo sporco. Una raccomandazione umoristica circolante tra gli utenti suggerisce di evitare di mangiare KFC quando si utilizza la custodia, sottolineando implicitamente la sua sensibilità alle macchie. Un altro dettaglio che ha attirato l’attenzione è il bordo in similpelle della custodia dell’iPhone che, pur cercando di imitare la pelle, evidenzia l’abbandono del materiale autentico da parte di Apple.

Attualmente, la gamma di prodotti realizzati con il materiale FineWoven da Apple include:

Custodie per iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max

Cinturini per Apple Watch con fibbia Modern e loop magnetico

Portafogli MagSafe

Supporti AirTag

Mentre il settore della tecnologia si muove sempre più verso soluzioni sostenibili e innovative, sarà interessante vedere come il pubblico accoglierà questa nuova direzione presa da Apple. Se sei un fan della pelle, potrebbe essere il momento di accogliere il FineWoven nella tua vita tech. E se hai già fatto il salto, ricorda di trattare la tua nuova custodia con cura per mantenerla in ottime condizioni.