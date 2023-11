Final Fantasy VII VII Remake Intergrade oggi costa POCHISSIMO (€ 31,99)

Black Friday è arrivato su Amazon, portando con sé una serie di offerte imperdibili, tra cui spicca il celebre Final Fantasy VII Remake – Intergrade per PlayStation5, ora disponibile a soli 31,99€, grazie a uno sconto del 17%. Se sei un appassionato di gaming, questa è l’opportunità che aspettavi per immergerti in uno dei titoli più iconici e amati, ora ottimizzato per la nuova generazione di console.

Final Fantasy VII Remake – Intergrade in super sconto Amazon: solo 31,99€ durante il black friday

Final Fantasy VII Remake – Intergrade non è solo un semplice rifacimento, ma una vera e propria reinvenzione dell’originale. Con grafica mozzafiato, gameplay dinamico e storia profonda, questo titolo offre un’esperienza coinvolgente e moderna, pur rimanendo fedele allo spirito del classico che ha definito un genere.

La versione per PlayStation5 porta il gioco a un nuovo livello con grafica migliorata, tempi di caricamento ridotti e funzionalità esclusive del controller DualSense. Inoltre, il gioco include il nuovo episodio DLC “INTERmission”, con Yuffie Kisaragi come protagonista, in una missione segreta all’interno di Midgar.

Grafica e Illuminazione Migliorate : Goditi la città di Midgar come mai prima d’ora, con dettagli e texture migliorati.

: Goditi la città di Midgar come mai prima d’ora, con dettagli e texture migliorati. Modalità di Gioco : Scegli tra la modalità “Performance” per una fluidità di gioco a 60 fps o la modalità “Graphics” per sperimentare la grafica con risoluzione 4K.

: Scegli tra la modalità “Performance” per una fluidità di gioco a 60 fps o la modalità “Graphics” per sperimentare la grafica con risoluzione 4K. Gameplay Innovativo : Un sistema di combattimento che mescola azione in tempo reale con strategia basata sui comandi.

: Un sistema di combattimento che mescola azione in tempo reale con strategia basata sui comandi. Nuova Avventura DLC: “INTERmission” aggiunge nuovi livelli di profondità alla storia e introduce nuovi elementi di gameplay.

Il Black Friday su Amazon è il momento migliore per ampliare la tua libreria di giochi con titoli di qualità a prezzi scontati. Final Fantasy VII Remake – Intergrade a soli 31,99€ è una proposta che non puoi ignorare se sei un vero gamer.

Approfitta ora di questa offerta limitata! Visita la pagina Amazon e aggiungi alla tua collezione questo capolavoro rinnovato. Ricorda, le offerte del Black Friday durano poco, quindi sbrigati per non perdere questa fantastica opportunità di vivere o rivivere la magia di Final Fantasy VII su PlayStation5!

