FIFA 23 Legacy Edition per Nintendo Switch a meno di 30 euro su Amazon

Se hai tenuto d’occhio il franchise più popolare di EA, avrai sentito sicuramente parlare di FIFA 23. Essendo l’ultimo gioco a portare la licenza FIFA prima che EA si separi dal suo partner da 30 anni, gli sviluppatori hanno deciso di fare anche una versione speciale per Nintendo Switch chiamata Legacy Edition. Acquistala ora su Amazon a soli 29,98€ invece di 39,99€.

Allora, cosa avrà di diverso FIFA 23 su Switch? Le divise, i club e le squadre più recenti, la Barclays FA Women’s Super League (WSL) e la France D1 Arkema, e “alcuni” degli stadi più famosi del mondo, compresi quelli nuovi di zecca come lo stadio della Manchester City Academy.

Ci sono molti volti nuovi e aggiornati oltre ad un front-end di gioco rinnovato e schermate del menu di nuova concezione. Ecco le modalità legacy spiegata in breve (modalità incluse in FIFA 23 Legacy Edition con le stesse funzionalità di FIFA 22 Legacy Edition):

Calcio d’inizio

Modalità carriera

Tornei – Con licenza e personalizzati, inclusa la UEFA Champions League

Coppa Internazionale femminile

Giochi di abilità

Stagioni online e amichevoli

Stagioni locali

Per quanto riguarda Ultimate Team, aspettati un numero selezionato di campagne durante la stagione:

Compiti dell’allenatore

Giocatore singolo e stagioni online, tornei e Draft online

Partita singola online

Sfide di costruzione della squadra

Eroi FUT

ICONE

Come prima, i contenuti live di FUT su Nintendo Switch saranno diversi dai contenuti live di FUT per FIFA 23 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X e S, Xbox One, PC e Stadia. Approfitta ora dello sconto del 25% e acquistala su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.