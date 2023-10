Festa delle Offerte Prime: 5 Macchine da Caffè a prezzi FOLLI

In occasione della Festa delle Offerte Prime, Amazon stupisce ancora una volta con sconti mozzafiato su modelli selezionati di macchine del caffè. Se ami il caffè e desideri avere un’esperienza di degustazione premium ogni giorno, allora preparati a scoprire le offerte che abbiamo in serbo per te. Non aspettare troppo, questi sconti sono temporanei e i prodotti potrebbero esaurirsi in fretta!

PREZZO PRIME: 69,90€

PREZZO DI PARTENZA: 99,00€

SCONTO: 29%

Questo modello combina design compatto e funzionalità avanzate come lo spegnimento automatico e la funzione XL. Preparati a goderti bevande calde e fredde con una pressione di 15 bar e una potenza di 1500W. Un must per gli amanti del caffè!

Acquista De’Longhi Nescafè Genio QUI

PREZZO PRIME: 59,00€

PREZZO DI PARTENZA: 99,00€

SCONTO: 40%

Con un serbatoio d’acqua capiente e la possibilità di preparare caffè in diversi formati, questa macchina è perfetta per chi cerca varietà e qualità. Il design moderno e la funzionalità intuitiva la rendono un’aggiunta perfetta alla tua cucina.

PREZZO PRIME: 59,00€

PREZZO DI PARTENZA: 99,00€

SCONTO: 40%

Un altro capolavoro dalla serie Vertuo, questa macchina da caffè offre tecnologia Centrifusion e una selezione di quattro formati di tazza. Con un set di benvenuto di 12 capsule incluse, iniziare non è mai stato così semplice!

PREZZO PRIME: 144,90€

PREZZO DI PARTENZA: 239,99€

SCONTO: 40%

Il design vintage combinato con tecnologia moderna rende questa macchina da caffè un vero gioiello. Ottima per caffè in polvere e cialde E.S.E., questa macchina offre anche uno spegnimento automatico e un robusto serbatoio da 1,4 litri.

PREZZO PRIME: 899,00€

PREZZO DI PARTENZA: 1.149,90€

SCONTO: 22%

Per chi cerca l’esperienza caffè definitiva, l’Eletta Explore offre tecnologia LatteCrema Hot e Cool e tecnologia Cold Extraction. Il suo schermo TFT touch a colori rende la personalizzazione della tua bevanda una brezza, e viene fornita con una caraffa per il caffè inclusa.

In conclusione, con questi sconti e la vasta gamma di opzioni disponibili, non c’è mai stato un momento migliore per aggiornare la tua esperienza caffè a casa. Clicca sui link, esplora le offerte e fai il tuo ordine oggi stesso prima che queste offerte incredibili svaniscano!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.