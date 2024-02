Festa del papà: 5 idee regalo per un giorno speciale a MENO DI 20€

Manca meno di un mese alla festa del papà e quale momento migliori di scegliere il regalo giusto: in questo articolo andremo a presentare 5 idee regalo a meno di 20€ per festeggiare insieme al vostro vecchio questo giorno speciale.

Il regalo perfetto per la festa del papà a meno di 20€: 5 idee top!

Come detto in precedenza in questo articolo andremo a presentare 5 idee regalo perfette a meno di 20€ per la festa del papà. Si tratta di prodotti tech e non solo, capaci di soddisfare diverse esigenze del vostro carissimo papà, bando alle ciance e proseguiamo:

Logitech M185: questo mouse piccolo e compatto è perfetto per i papà che sono soliti utilizzare molto spesso il computer, sia per lavoro che per svago. Dal design sobrio e dalle dimensioni adatte a qualsiasi contesto, questo mouse è una scelta azzeccatissima nel panorama dei mouse wireless. Lo sconto attivo è del 39% e il prezzo finale è di 10,92€.

Custodia impermeabile smartphone: questa è un’idea regalo per i papà un po’ più distratti e che spesso rischiano di perdere o far cadere il proprio smartphone. Con questa cover impermeabile non solo sarà possibile offrire più sicurezza al dispositivo ma, essendo dotata anche di cordino, sarà molto più difficile perderlo. Attivo uno sconto del 18%, prezzo totale di 13,99€.

Marshall Portachiavi: questa volta, più che un gadget strettamente personale, si tratta di un gadget anche da mettere in casa dallo stile unico, adatto ai padri più rockettari! Si tratta di un portachiavi che richiama nel design ad un amplificatore Marshall. Lo sconto applicato è del 15% e il costo totale è di 16,99€.

Tagliacapelli e barba – Serie 3000: in questa “posizione” di questa nostra top 5 c’è un rasoio elettrico di casa Philips, perfetto sia per dare una sistemata ai capelli e sia per gestire la propria barba. La più classica delle idee regalo per la festa del papà è servita: 45% di maxi sconto per un prezzo di 17,99€.

Cuffie bluetooth Xiaomi: chiudiamo con un prodotto perfetto per i papà più dediti allo sport e all’allenamento. Cosa c’è di meglio di un paio di (ottime) cuffie bluetooth di casa Xiaomi? Lo sconto è davvero eccezionale: 43% e costo totale d’acquisto di 19,85€.

Questa era una top 5 delle migliori idee regalo per la festa del papà tratte dalle offerte Amazon a meno di 20€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.