FERMI TUTTI: solo 59€ per Friggitrice ad Aria INTELLIGENTE che è un'occasione!

Oggi ti spariamo una vera e propria bomba d’occasione: la friggitrice ad aria Cecofry Full Inox Pro 5500 della Cecotec, con accessori inclusi, a soli 59€ grazie ad un mega sconto del 50%! Ormai sappiamo tutti che la friggitrice ad aria rappresenta l’accessorio del momento in cucina e l’elettrodomestico in assoluto più desiderato da rodati e aspiranti chef!

Cucina senza olio per rimanere in forma

Prepara i tuoi piatti preferiti con un solo cucchiaio di olio. Cecofry Full Inox Black 5500 Pro cucina alimenti più sani e gustosi, rispettando al massimo le loro proprietà per risultati eccezionali. Potrai quindi rimanere in forma senza rinunciare al gusto, per un prezzo che è veramente irripetibile. Grazie alla sua superficie di cottura di 5,5 L, è possibile preparare un’ampia varietà di alimenti senza dover cucinare a scaglioni, preparando fino a 600 grammi alla volta.

Goditi la grande versatilità in cucina grazie al pack di accessori in silicone che ti permetteranno di realizzare un numero infinito di ricette nel modo più comodo ed efficiente. Grazie al moderno pannello di controllo touch multifunzione, potrai avere il controllo totale di ogni ricetta. Cucina ricette fantastiche in un solo tocco e il gioco è fatto.

In breve, tutti i suoi punti di forza:

Accessori in silicone inclusi

Termostato regolabile

Design elegante e rifiniture in acciaio

Pannello touch multifunzione

8 modalità di cottura automatica

Non sei ancora convinto? 59,90€, uno sconto del 50% che fa crollare il prezzo dai sui 120€ originali a questo nuovo, e tante funzionalità incredibili che rendono questa friggitrice ad aria l’acquisto del momento!

