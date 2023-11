Fai SCORTA di Dentifricio Pasta del Capitano: oggi al PREZZO RIDICOLO DI 0,71€

In occasione della settimana del Black Friday, Amazon offre un’occasione imperdibile: il Dentifricio Placca e Carie Bio Pasta del Capitano è disponibile a soli 0,71€, con un incredibile sconto del 62%!

È il momento ideale per approfittare di questa offerta e fare scorta di un prodotto di qualità superiore per la cura della tua igiene orale. Corri a fare il tuo ordine su Amazon!

Dentifricio Placca e Carie Bio Pasta del Capitano: sorrino sano e luminoso

Il Dentifricio Placca e Carie Bio Pasta del Capitano è un prodotto all’avanguardia nel campo dell’igiene orale. Questo dentifricio, 100% Made in Italy , garantisce una pulizia profonda del cavo orale e una protezione efficace contro placca e carie.

La sua formula contiene Sale di Fluoro che contribuisce a remineralizzare lo smalto dei denti, offrendo una protezione completa.

La sua composizione include Menta Biologica Certificata , che assicura un alito fresco e una sensazione di pulizia duratura. Inoltre, il nuovo tubetto è realizzato in PBL, una plastica senza alluminio, rendendolo completamente riciclabile e rispettoso dell’ambiente.

Pasta del Capitano è un marchio che si distingue per la sua attenzione alla qualità e all’innovazione. La loro costante ricerca ha portato allo sviluppo di prodotti che non solo dipendono dalle esigenze di igiene orale ma lo fanno in modo sostenibile. Il Dentifricio Placca e Carie Bio è un esempio eccellente di questa filosofia, combinando efficacia e rispetto per l’ambiente.

Con un prezzo così vantaggioso e la qualità garantita di Pasta del Capitano, questa offerta è un’opportunità da non perdere. Approfitta dello sconto del 62% e assicurati un prodotto eccellente per la cura dei tuoi denti. Oggi su Amazon il Dentifricio Placca e Carie Bio Pasta del Capitano è disponibile a soli 0,71 centesimi con spedizione gratuita. Ricorda, la settimana del Black Friday sta per concludersi: non lasciarti sfuggire questa incredibile occasione!

