Facebook down: non funziona, cosa sta accadendo e come risolvere

Nella mattinata di domenica 19 luglio 2026 numerosi utenti italiani hanno riscontrato problemi nell’accesso a Facebook, la piattaforma social di Meta. Il malfunzionamento, secondo quanto riportato, sarebbe iniziato intorno alle 9:30, con diversi account risultati improvvisamente non disponibili.

Chi ha provato ad accedere via desktop si è visto comparire un messaggio d’errore che segnalava l’indisponibilità temporanea dell’account a causa di un problema del sito, invitando gli utenti a riprovare dopo qualche minuto.

Perché Facebook non funziona e cosa fare

Al momento non sono state rese note le cause del disservizio. Il portavoce di Meta Andy Stone, solitamente tempestivo nel fornire aggiornamenti sulle problematiche che interessano le piattaforme del gruppo, non ha ancora pubblicato alcuna comunicazione ufficiale sul proprio profilo su X. L’assenza di dichiarazioni ufficiali lascia per ora aperte diverse ipotesi sull’origine del malfunzionamento, che sembra aver colpito in particolare l’accesso da browser piuttosto che dall’applicazione mobile.

A fotografare l’entità del fenomeno è il portale Downdetector, specializzato nel monitoraggio dei disservizi delle piattaforme online: alle 10:12 risultavano circa 1.700 segnalazioni provenienti dall’Italia. Nel dettaglio, il 67% degli utenti ha lamentato problemi di accesso, il 21% ha segnalato difficoltà legate al sito web, mentre il restante 9% ha riscontrato problemi di connessione ai server. Diversamente da quanto accaduto per l’accesso via computer, non risultano al momento particolari criticità nell’utilizzo dell’app da smartphone.

Non è la prima volta che le piattaforme del gruppo Meta vanno incontro a disservizi di questo tipo: nei mesi scorsi si erano già registrati episodi simili che avevano coinvolto contemporaneamente Facebook, Instagram e WhatsApp, lasciando per ore centinaia di migliaia di utenti nel mondo impossibilitati ad accedere ai propri account. Anche in quelle occasioni le cause tecniche erano state chiarite solo a distanza di tempo dalle prime segnalazioni. Al momento la situazione risulta ancora in fase di aggiornamento, e non è escluso che nelle prossime ore emergano ulteriori dettagli sull’origine del problema.