Usare il telefono in modo sbagliato durante un'ondata di caldo lo ha reso completamente inutilizzabile: ecco come l'ho salvato

A volte scotta, altre si spegne da solo. Non è un capriccio: è un sistema di protezione. Ma può anche essere il segnale di un rischio concreto per batteria e display. A ricordarlo è anche la rivista specializzata tedesca “c’t”, attraverso l’esperto Steffen Herget: il problema non è solo avere un telefono bollente in mano. Il calore, se troppo alto o prolungato, può lasciare danni che non spariscono con un semplice riavvio.

Gli smartphone moderni sono fatti per funzionare entro limiti di temperatura ben precisi. Il sole diretto, una cover troppo spessa o un uso intenso della fotocamera possono però far salire in fretta il calore interno. In estate basta davvero poco: qualche foto in spiaggia, una videochiamata sotto l’ombrellone, il navigatore acceso sul cruscotto.

“La cosa migliore è non esporlo direttamente al sole”, ha spiegato Steffen Herget alla testata svizzera Blue News. Poi il consiglio più semplice, e spesso il più ignorato: “E soprattutto non lasciarlo mai in auto”.

La soglia critica: cosa succede oltre i 30-35 gradi

La parte più delicata resta la batteria agli ioni di litio, che con il caldo soffre e, se viene stressata a lungo, può perdere capacità in modo permanente. Anche il display può risentirne: colori alterati, punti meno sensibili al tocco, piccoli guasti localizzati. E non sempre il danno si nota subito. A volte si presenta dopo giorni, quando il telefono sembra ormai tornato alla normalità.

Uno smartphone lasciato sull’asciugamano in spiaggia, situazione tipica in cui il caldo può favorire il surriscaldamento.

Secondo Herget, la situazione diventa più delicata quando la temperatura esterna supera i 30-35 gradi, soprattutto se il telefono resta al sole o viene usato per attività pesanti. Il processore lavora di più, la batteria si scalda, lo schermo resta acceso con la luminosità al massimo. Una cosa tira l’altra, e il dispositivo può andare in protezione. Molti modelli, sia iPhone sia Android, mostrano un avviso di temperatura o si spengono da soli per evitare danni peggiori. È un sistema utile, certo, ma non va preso come una garanzia assoluta.

“Gli smartphone moderni, soprattutto in presenza di calore, tendono a spegnersi o a emettere avvisi”, ha spiegato l’esperto. Il punto è che aspettare l’allarme spesso significa essere già arrivati al limite. Quando il telefono è molto caldo, meglio alleggerirlo subito: niente giochi, niente video in alta definizione, e per qualche minuto conviene spegnere GPS, hotspot e ricarica rapida. Anche abbassare la luminosità aiuta. Sono accorgimenti piccoli, ma in quel momento possono fare la differenza.

Auto, spiaggia e sole diretto: gli errori che possono causare danni permanenti

Il posto più pericoloso resta l’auto parcheggiata al sole. In pochi minuti l’abitacolo può diventare molto più caldo dell’aria esterna. Lasciare lo smartphone sul sedile, nel portaoggetti o vicino al parabrezza significa esporlo a un calore forte e continuo. E non serve che sia acceso: anche da spento può surriscaldarsi.

In spiaggia il rischio cambia, ma non sparisce. La sabbia riflette il sole, gli asciugamani trattengono calore, le cover in silicone o plastica possono rendere più difficile il raffreddamento. Meglio tenere il telefono all’ombra, dentro una borsa, sotto l’ombrellone o coperto con un telo chiaro, senza però avvolgerlo troppo. Se la custodia è spessa e il dispositivo è già caldo, toglierla può aiutare. Attenzione anche alla ricarica: collegare un telefono già caldo a un power bank, magari sotto il sole, mette sotto stress la batteria. Se non è indispensabile, meglio aspettare che torni a una temperatura normale. “Prima lo lasci raffreddare, poi lo riaccendi”, è la regola pratica indicata dagli esperti.

Come raffreddare il telefono senza shock termici né falsi rimedi

Quando lo smartphone surriscaldato scotta tra le mani, la tentazione è cercare una soluzione rapida: frigorifero, acqua fredda, aria condizionata puntata addosso. Meglio evitare. Uno shock termico può creare condensa dentro il dispositivo, anche nei modelli resistenti all’acqua, con possibili danni a circuiti e connettori. La scelta più sicura è spegnere il telefono, metterlo in un luogo fresco e all’ombra, togliere la cover e lasciarlo riposare. Senza fretta.

Se si è spento da solo, non bisogna provare subito a riaccenderlo: meglio aspettare qualche minuto, anche di più se era rimasto al sole o in auto. Solo dopo si può controllare se funziona normalmente. Per evitare il problema, nelle giornate più calde conviene usare lo smartphone con qualche cautela in più: niente sole diretto, mai sul cruscotto, meno app pesanti e ricariche inutili, protezione in borsa ma senza chiuderlo in modo soffocante. Gesti semplici, poco tecnologici. Proprio per questo, efficaci.