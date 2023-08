Evita il SURRISCALDAMENTO del PC con la Base di raffreddamento a MINI PREZZO

Se sei un appassionato di videogiochi e utilizzi un PC portatile per le tue sessioni di gioco, non puoi non avere questo dispositivo che ti svolterà completamente la vita! Si tratta della Base di raffreddamento Trust Gaming GXT 1127 Yoozy, attualmente disponibile a soli €39,99 con uno sconto del 33%.

Questo è il momento perfetto per migliorare le prestazioni del tuo laptop e garantire una migliore dissipazione del calore durante le intense sessioni di gioco. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti.

Base di raffreddamento per pc Trust Gaming: come utilizzarla

Sappiamo quanto sia importante mantenere il tuo laptop fresco durante le lunghe sessioni di gioco. La base di raffreddamento Trust Gaming GXT 1127 Yoozy è progettata appositamente per fornire un raffreddamento efficace e una dissipazione del calore ottimale, garantendo prestazioni stabili e una maggiore durata del tuo PC portatile.

Le 2 ventole integrate nella base di raffreddamento assicurano un flusso d’aria costante sotto il laptop, mantenendo la temperatura a livelli accettabili e prevenendo il surriscaldamento. Questo non solo migliora le prestazioni del tuo laptop, ma può anche contribuire a prevenire danni causati dal calore e prolungarne la vita utile.

La base di raffreddamento GXT 1127 Yoozy è compatibile con laptop fino a 17,3 pollici, ed è dotata di un display LCD che ti permette di monitorare facilmente la temperatura del tuo laptop in tempo reale. Puoi regolare le modalità Silent/Performance in base alle tue esigenze: scegli la modalità Silent per un funzionamento più silenzioso durante le attività quotidiane, o passa alla modalità Performance per ottenere il massimo delle prestazioni durante le sessioni di gioco intense.

Inoltre, la base di raffreddamento GXT 1127 Yoozy offre un comodo supporto per telefono, consentendoti di mantenere il tuo smartphone sempre a portata di mano durante le tue sessioni di gioco.

Con questo dispositivo non solo potrai godere di sessioni di gioco più fluide e senza interruzioni, ma potrai anche prolungare la vita utile del tuo laptop, evitando il surriscaldamento e i danni causati dal calore e migliorando la tua esperienza di gioco complessiva.

L’offerta attuale su Amazon rende la base di raffreddamento Trust Gaming GXT 1127 Yoozy estremamente accessibile a soli €39,99, con uno sconto del 33%. Questo è un prezzo incredibile per un prodotto che migliorerà le prestazioni del tuo laptop e garantirà una migliore dissipazione del calore.

