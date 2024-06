Estendi la tua copertura WiFi con il ripetitore Xiaomi ad un PREZZO REGALATO

Il Ripetitore WiFi Xiaomi offre una soluzione efficiente per estendere la copertura della tua rete domestica. Con la sua tecnologia Dual Band WiFi, opera sia sulla frequenza di 2.4 GHz che su quella di 5 GHz, offrendo una velocità combinata fino a 1200 Mbps. Questo significa che elimina le zone non coperte dalla rete WiFi, garantendo una connessione stabile e veloce in tutta la casa.

Inoltre, grazie all’ingresso Ethernet Veloce, hai la possibilità di collegare dispositivi cablati come la TV, console di gioco o lettori di streaming direttamente al ripetitore, assicurando una connessione più affidabile e senza interruzioni.

Un’altra caratteristica interessante è l’indicatore di segnale intelligente, che ti aiuta a individuare il posto migliore per posizionare il ripetitore. Questo ti consente di ottimizzare la copertura WiFi e migliorare le prestazioni della rete domestica. Inoltre, l’indicatore fornisce informazioni sul funzionamento del ripetitore, permettendoti di monitorare e gestire facilmente la tua connessione.

E dunque, il Ripetitore WiFi Xiaomi è una soluzione versatile e affidabile per migliorare la copertura della rete WiFi in casa. Con la sua tecnologia avanzata e le sue funzionalità pratiche, offre una connessione stabile e veloce ovunque ne hai bisogno.

Su Amazon, oggi, viene applicato uno sconto del 17% sul ripetitore WiFi Xiaomi che viene venduto al prezzo completo di 24,99€.