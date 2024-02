Espresso COME AL BAR: ordina 180 CAPSULE Caffè Borbone a PREZZO STRACCIATO

Cosa c’è di meglio che cominciare la giornata con il gusto di un vero espresso napoletano? Da oggi in poi potrai farlo direttamente a casa tua grazie a questa ottima offerta eBay! Al momento ben 180 Capsule Caffé Borbone miscela Blu sono disponibili a soli 38 euro con un mega sconto del 22%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta di questa mega offerta per fare scorta di caffè ad un prezzo davvero irrisorio, corri a fare il tuo ordine il prima possibile!

Capsule Caffé Borbone miscela Blu: la qualità del vero espresso napoletano

Con la mega offerta eBay oggi puoi acquistare 180 Capsule Caffé Borbone miscela Blu ad un prezzo piccolissimo, assicurandoti un espresso di qualità ogni volta che vuoi e direttamente a casa tua.

Borbone è sinonimo di eccellenza in fatto di caffè e, nello specifico, la miscela Blu si caratterizza per il suo sapore nobile, il carattere vigoroso e l’aroma intenso in quanto è ottenuta dalla selezione di miscele per un equilibrio perfetto tra corpo, persistenza e dolcezza.

La tecnologia delle capsule assicura che ogni espresso sia sempre fresco, con la giusta pressione per una crema densa e persistente. L’imballaggio è studiato per preservare la fragranza del caffè, garantendo una qualità costante fino all’ultimo sorso.

Queste capsule sono compatibili con tutte le macchine a marchio Nescafè Dolce Gusto qundi risultano super versatili e adatte ad ogni tipo di ambiente, che sia a casa o in ufficio.

Insomma, grazie a questa super promozione potrai gustare per mesi e mesi il tuo espresso preferito quando vuoi e senza preoccupazioni di rimanerne a corto. Oggi su eBay ben 180 Capsule Caffé Borbone miscela Blu sono disponibili a soli 38 euro con un mega sconto del 22%. Non aspettare oltre, corri a fare il tuo ordine adesso!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.