Esperienza visiva SUPERLATIVA con la Samsung TV da 55": oggi a 480€ IN MENO

Trasformate il vostro salotto in una sala cinematografica di lusso! L’avanguardia della visione domestica è ora incredibilmente accessibile grazie all’offerta strabiliante su Amazon: il Samsung TV QLED 4K da 55″ è vostro per soli 569€, con un risparmio del 46%!

La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Fate presto, un’occasione così non capita ogni giorno!

Samsung TV QLED da 55″: tutte le specifiche tecniche

Immaginate una qualità d’immagine che supera ogni aspettativa, con colori così vividi e dettagli così precisi da sentirvi parte dell’azione. Il QLED 4K significa non solo una risoluzione straordinaria ma anche una gamma di colori ottimizzata dalla tecnologia Quantum Dot .

Ogni scena prende vita grazente alla luminosità e al contrasto potenziati dalla tecnologia HDR . Non importa da dove guardate: il design a 360 gradi e l’ angolo di visione esteso assicurano che ogni posto sia il migliore della casa.

Lo Smart TV di Samsung vi porta al cuore dell’intrattenimento connesso, offrendovi l’accesso istantaneo a servizi streaming, applicazioni e molto altro ancora. Con l’aggiunta dell’assistente vocale integrato , il controllo è al massimo della semplicità.

E non dimentichiamoci della connessione Bluetooth e Wi-Fi per un’esperienza multimediale senza fili e senza confini.

Non perdere l’opportunità di elevare la tua esperienza visiva a un livello superiore. L’offerta di Amazon sul Samsung TV QLED 4K da 55″ è la scelta intelligente per chi cerca la qualità senza compromessi. Con uno sconto del 46 % , quindi a soli 569 euro, è il momento di dire addio ai vecchi schermi e accogliere l’era del 4K nel vostro soggiorno. Preparatevi a vivere ogni film, evento sportivo e serie TV come mai prima d’ora. L’alta definizione vi sta chiamando, rispondete all’appello dell’innovazione e unitevi al futuro dell’intrattenimento domestico !

