Espandi la memoria dei tuoi dispositivi con la microSD SanDisk da 64GB ad un PREZZO REGALATO

La Scheda Extreme SD è una microSD progettata per offrire prestazioni elevate e affidabilità in una vasta gamma di dispositivi, tra cui tablet, smartphone e fotocamere. Con una capacità di memoria di 64 GB, offre ampio spazio di archiviazione per foto, video e altri file multimediali.

Grazie alla tecnologia QuickFlow di SanDisk, questa scheda consente di risparmiare tempo con velocità di offload fino a 170 MB/s, garantendo un trasferimento rapido e efficiente dei dati. Con una velocità di scatto fino a 80 MB/s e una velocità di lettura fino a 170 MB/s, la SanDisk Scheda Extreme SD UHS-I è ideale per la ripresa di video in 4K UHD e per scattare foto in sequenza in modalità “burst”.

La scheda supporta la classe di velocità UHS 3 e la classe di velocità video 30, consentendo di riprendere video senza interruzioni e catturare scene ad alta velocità con la massima qualità. Si tratta di un dispositivo di espansione di memoria perfetto per gli appassionati di fotografia e video che cercano una soluzione di archiviazione affidabile per i loro dispositivi.

Realizzata e testata per funzionare in condizioni estreme, questa scheda è impermeabile, resistente alle temperature, agli urti e ai raggi X, garantendo la sicurezza dei dati anche nelle situazioni più impegnative. Questa schedina, dunque, offre prestazioni elevate e affidabilità in un formato compatto e resistente.

Su Amazon, oggi, è possibile risparmiare grazie ad un’offerta con il 40% di sconto sulla microSD SanDisk da 64GB che viene venduta a soli 13,99€.