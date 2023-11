Lenovo IdeaPad Gaming 3 in Super Offerta: RISPARMI 70€!

Amanti del gaming e della tecnologia, attenzione! È il momento di fare il grande salto nella qualità del vostro gioco con il Lenovo IdeaPad Gaming 3. Un vero gioiello tecnologico è ora disponibile su Amazon a un prezzo eccezionale di 949,00€, con un irresistibile 7% di sconto. Non lasciatevi sfuggire questa opportunità unica per potenziare la vostra esperienza di gioco.

Il Lenovo IdeaPad Gaming 3 non è semplicemente un altro portatile. È una macchina da gioco ottimizzata, che sfoggia un display WUXGA IPS da 16 pollici con una strabiliante luminosità di 350 nits e una fluidità senza pari grazie al refresh rate di 165Hz. Preparatevi a immergervi in mondi virtuali con una chiarezza e dei dettagli mai visti prima.

Sotto il cofano, questo portatile nasconde un potente Intel Core i7-12650H, un processore che garantisce prestazioni elevate e una risposta immediata in ogni situazione. Inoltre, con 16GB di RAM, multitasking e gaming ad alto carico diventano un gioco da ragazzi, senza alcun rischio di rallentamenti o di lag.

Il cuore pulsante grafico è rappresentato dalla NVIDIA GeForce RTX3060 con 6GB GDDR6, una scheda video che offre non solo un’esperienza visiva mozzafiato, ma anche il supporto per le tecnologie più avanzate come il ray tracing. Per quanto riguarda la memoria, i 512GB di SSD vi permetteranno di archiviare numerosi giochi e dati con velocità sorprendenti.

E non finisce qui! Il Lenovo IdeaPad Gaming 3 vanta anche una tastiera retroilluminata, perfetta per le sessioni notturne, e un design in Onyx Grey che urla stile e sostanza. Il tutto, senza dimenticare il sistema operativo Windows 11, che vi offrirà l’esperienza utente più fluida e intuitiva possibile.

Aggiungetelo al carrello ora e preparatevi a conquistare ogni arena virtuale con stile e potenza. Questa è un’offerta a tempo limitato; fate in modo di non pentirvi di averla lasciata sfuggire!

