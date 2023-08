Emergency SOS salva la vita ad una famiglia da un incendio

L’iPhone 14 di Apple ha introdotto una caratteristica potenzialmente salvavita: la funzione Emergency SOS via Satellite. Questa innovazione permette di contattare i servizi di emergenza in zone dove la connettività cellulare è assente. E proprio questa settimana, la sua utilità cruciale è stata ulteriormente dimostrata quando è stata la chiave per salvare una famiglia intrappolata dagli incendi a Maui.

iPhone 14 salva 5 persone grazie ad Emergency SOS

Michael J. Miraflor ha condiviso un racconto impressionante su X. Il cugino della fidanzata di suo fratello e la sua famiglia si trovavano in un furgone bianco quando furono circondati da un improvviso incendio boschivo. A peggiorare la situazione, in quella zona non era disponibile il servizio di telefonia cellulare, rendendo impossibile chiamare i soccorsi.

Ma c’era una luce di speranza: uno dei passeggeri aveva con sé un iPhone 14. Questo dispositivo, con la sua funzione Emergency SOS via Satellite, è stato essenziale per stabilire un contatto con i soccorritori. Miraflor ha sottolineato come questa funzione fosse l'”unico modo per entrare in contatto con i primi soccorritori”, e ha enfatizzato come “ha letteralmente salvato le loro vite“.

Le squadre di ricerca e soccorso hanno definito questa funzione come un “punto di svolta”. Non solo ha aiutato la famiglia a Maui, ma ha già permesso numerosi salvataggi, inclusi interventi in elicottero. Ad esempio, un escursionista con una gamba rotta è stato tratto in salvo da un elicottero grazie alla connettività satellitare del suo iPhone. In un altro incidente, un uomo è stato soccorso dopo un incidente stradale grazie alla combinazione delle funzioni Crash Detection e Emergency SOS via Satellite.

La funzione SOS di emergenza via satellite è disponibile in diversi Paesi tra cui gli Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Francia, Germania, Irlanda, Austria, Belgio, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Portogallo. È fondamentale notare che questa funzionalità funziona con qualsiasi modello di iPhone 14 o iPhone 14 Pro a condizione che si trovi in una zona coperta dalla connettività satellitare.

In un’era sempre più digitalizzata, avere strumenti che possono fare la differenza tra la vita e la morte in situazioni di emergenza è fondamentale. L’iPhone 14 di Apple dimostra ancora una volta come la tecnologia possa avere un impatto positivo e concreto sulle nostre vite. Se viaggi spesso in zone remote, avere una funzione come l’Emergency SOS via Satellite può effettivamente farti sentire più al sicuro.