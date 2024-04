Effetto "crunch" anche senza olio: friggitrice ad aria Xiaomi in MEGA SCONTO

Xiaomi è un’azienda di enorme rilevanza, ormai, nell’ambito della produzione di dispositivi elettronici e oggi, su Amazon, lo sconto attivo è del 43% sulla friggitrice ad aria Xiaomi che viene venduto al prezzo totale e finale di 67,99€.

Sconto XL del 43% sulla friggitrice ad aria Xiaomi

La Friggitrice ad Aria Xiaomi rappresenta un’opzione ideale per gustare cibi deliziosi con un ridotto contenuto di grassi e senza il fastidioso fumo associato alle friggitrici tradizionali. Grazie alla circolazione ad alta velocità della corrente di calore, il cibo viene riscaldato in modo uniforme, garantendo uno strato esterno croccante e un interno morbido.

Con una gamma di temperature che va da 40℃ a 200℃, questa friggitrice ad aria può essere utilizzata non solo per friggere, ma anche per scongelare e far fermentare diversi tipi di alimenti. La ventola a doppia velocità consente di sfruttare al massimo le potenzialità della friggitrice, consentendo di preparare snack per tutta la famiglia con una vasta gamma di opzioni di cottura.

Grazie alla potenza di riscaldamento di 1500W, questa friggitrice ad aria garantisce un rapido aumento della temperatura e una distribuzione equilibrata del calore, riducendo i tempi di cottura e offrendo uno stile di vita più veloce, sano e conveniente.

Il rivestimento antiaderente a doppio strato facilita la pulizia della friggitrice, garantendo una superficie antiaderente e resistente all’usura, il che significa che è possibile godere dei deliziosi piatti senza il fastidio di dover pulire una friggitrice ingrassata dopo ogni utilizzo.

Su Amazon, oggi, è disponibile e presente un maxi sconto del 43% sulla friggitrice ad aria Xiaomi che viene venduta a 67,99€.

