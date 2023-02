Il EDISION NANO T265+ è un ricevitore HDMI dongle Digitale Terrestre DVB-T/T2 H265 HEVC 10 Bit progettato per la ricezione dei canali digitali terrestri in Full HD. Il dispositivo è alimentato tramite la porta USB della TV e consente di nascondere il decoder dietro il televisore. Inoltre, il telecomando universale ergonomico 2in1 permette di controllare sia il ricevitore che le funzioni della TV, con 4 pulsanti programmabili. Lo trovi in offerta su Amazon.

Il NANO T265+ supporta il WiFi USB per le applicazioni YouTube, Meteo e per gli aggiornamenti del software online tramite l’utilizzo dell’antenna WiFi EDI-Mega opzionale. Il dispositivo è inoltre dotato di funzioni di lettore multimediale, in grado di riprodurre tantissimi formati come MP3, AC3, AAC, JPEG, PNG, MP4, MOV, AVI, MKV, MPG, MPEG, Xvid e DviX.

Il NANO T265+ è compatibile solo con antenna terrestre e con tutti i televisori dotati di connessione ingresso HDMI e USB a bordo. La connessione wireless veloce consente di utilizzare le app YouTube, Meteo e per gli aggiornamenti del software online. Con l’adattatore WiFi-USB opzionale WiFi EDI-Mega puoi collegare facilmente il tuo ricevitore a una rete wireless, con velocità fino a 150 Mbps.

Questo prodotto è incredibilmente piccolo, in effetti sparisce dietro la tv che hai già: è progettato per la ricezione dei canali digitali terrestri in Full HD con supporto per il WiFi USB per le applicazioni YouTube, Meteo e per gli aggiornamenti del software online. Il dispositivo è compatibile solo con antenna terrestre e con tutti i televisori dotati di connessione ingresso HDMI e USB a bordo.

