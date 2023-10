Echo Show 8 (3ª gen.) è finalmente qui: prezzi, disponibilità e nuove funzioni

Amazon ha lanciato il nuovo Echo Show 8 di nuova generazione, portando significative migliorie sia in termini di design che di funzionalità all’amato dispositivo di casa Amazon. Con un prezzo di 169,99 euro, il nuovo Echo Show 8 offre un’esperienza utente ancora più personalizzata, proattiva e intuitiva grazie all’integrazione di Alexa.

Design rinnovato e migliore esperienza audiovisiva con Echo Show 8 (3ª gen.)

Il nuovo Echo Show 8 presenta un design elegante caratterizzato da morbide curvature lungo il rivestimento in tessuto e una cornice di vetro a tutto schermo intorno al touchscreen HD da 8 pollici. L’esperienza audio è stata perfezionata grazie alla tecnologia di rilevamento dell’acustica dello spazio. Questo dispositivo offre un suono chiaro e immersivo, che rende le videochiamate più nitide e con meno rumore di fondo, grazie alla fotocamera centrata da 13 megapixel.

Un’altra novità significativa è l’hub integrato per la Casa Intelligente, che supporta protocolli come Zigbee, Thread, Bluetooth e Matter. Questo significa che puoi controllare luci, serrature e sensori compatibili solo con la voce, senza necessità di un hub separato. L’integrazione completa della domotica rende la tua casa più connessa e gestibile.

Una caratteristica interessante è l’implementazione di contenuti adattivi e una nuova esperienza sulla schermata iniziale. Questo utilizza la tecnologia di computer vision per regolare i contenuti in base alla tua vicinanza al dispositivo. Quindi, se sei lontano, potresti vedere un titolo di giornale o una ricetta in modo chiaro, ma avvicinandoti, lo schermo si adatta automaticamente per offrire una visualizzazione più dettagliata.

Sostenibilità e risparmio energetico

Il nuovo Echo Show 8 è anche un passo verso la sostenibilità, con il suo tessuto realizzato al 100% con filato di poliestere riciclato post-consumo e con il 99% dell’imballaggio proveniente da fonti sostenibili o riciclate. Inoltre, il dispositivo è dotato di una modalità risparmio energetico che riduce il consumo di energia quando non è in uso, contribuendo al risparmio energetico a lungo termine.

Amazon mette la privacy dei clienti al primo posto. Il dispositivo include diverse opzioni di controllo della privacy, come il copri-telecamera integrato e un pulsante per disattivare elettronicamente il microfono. Gli utenti possono disattivare la funzionalità ‘Contenuto adattivo’ in qualsiasi momento nelle impostazioni del dispositivo per garantire la loro privacy.

Prezzi e Disponibilità di Echo Show 8 (3ª gen.)

Il nuovo Echo Show 8 è disponibile su Amazon.it nei colori Bianco e Antracite a un prezzo di 169,99 euro. Inoltre, è disponibile un supporto regolabile con porta di ricarica USB-C, venduto separatamente al costo di 39,99 euro. Con queste nuove funzionalità e il suo impegno per la sostenibilità e la privacy, l’Echo Show 8 di nuova generazione promette di essere un partner ideale per la tua casa intelligente.

