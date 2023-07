Echo Show 5, l'assistente vocale MIGLIORE al 45% su Amazon

L’assistente domestico intelligente che ti aiuta nella gestione quotidiana e che è anche un ottimo compagno per il tempo libero è ora i super sconto su Amazon, non perdere l’offerta del momento! Il nuovo Echo Show 5 (3ª generazione) con schermo touch intelligente e integrato con Alexa è ora disponibile a soli 59,99€, con uno straordinario sconto del 45% sul prezzo originale di 109,99€. Questa è l’occasione perfetta per portare a casa il futuro della tecnologia smart e trasformare la tua casa in un ambiente sempre connesso e conveniente. Non lasciarti sfuggire questa incredibile offerta e aggiungilo subito al carrello!

Echo Show 5, da €109,99 a €59,99: approfittane subito

L’innovativo Echo Show 5 (3ª generazione) è disponibile su Amazon a soli 59,99€, con uno sconto imperdibile del 45% rispetto al prezzo di listino di 109,99€. Grazie a questa straordinaria promozione, puoi risparmiare ben 50,00€ sull’acquisto di questo versatile assistente domestico.

Specifiche Tecniche del Nuovo Echo Show 5 Il Nuovo Echo Show 5 è dotato di un schermo touch da 5,5 pollici con risoluzione HD, che offre un’esperienza visiva chiara e nitida. Potrai visualizzare video, fare videochiamate, controllare dispositivi smart home e molto altro ancora con un semplice tocco sullo schermo.

Grazie ad Alexa, l’assistente vocale di Amazon, potrai controllare il tuo Echo Show 5 tramite comandi vocali. Alexa è in grado di rispondere alle tue domande, fornire previsioni del tempo, impostare promemoria, riprodurre musica e molto altro ancora.

È dotato di una fotocamera frontale da 2 MP che ti permette di effettuare videochiamate in alta definizione con amici e familiari. Grazie alla telecamera integrata, potrai anche controllare la tua casa quando sei fuori, visualizzando dal vivo l’immagine delle telecamere di sicurezza.

La connettività Wi-Fi dual-band garantisce una connessione stabile e affidabile per tutte le tue esigenze smart home.

Grazie al design compatto ed elegante, il Nuovo Echo Show 5 si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente domestico, dalla camera da letto alla cucina.

Il Nuovo Echo Show 5 (3ª generazione) con Alexa rappresenta l’evoluzione della tecnologia smart per la tua casa. Con uno sconto del 45%, puoi acquistare questo assistente domestico intelligente a soli 59,99€ invece di 109,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.