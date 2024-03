Echo Show 10 a PREZZO SCONTATISSIMO su Amazon!

La tua casa diventa intelligente con Echo Show 10! Con la Festa delle Offerte di Primavera puoi acquistarlo su Amazon ad un prezzo scontato, così lo paghi ben 60 euro in meno rispetto al suo attuale costo di mercato

Inoltre puoi usufruire del servizio Cofidis che ti permette di alleggerire la spesa e pagare in piccole e comode rate mensili a tasso zero!

Echo Show 10: lo schermo intelligente che ti semplifica la vita!

Progettato per muoversi con te, con uno schermo HD da 10,1 pollici che si muove automaticamente, avrai sempre sott’occhio videochiamate, ricette e contenuti. Gli altoparlanti ti offrono un audio direzionale di alta qualità.

Videochiama amici e famiglia o scatta una foto con la telecamera da 13 MP che, grazie al movimento e alla tecnologia di inquadratura automatica, ti mantiene sempre al centro dell’immagine. Dai vita alla tua Casa Intelligente in modo semplice. Configura i dispositivi ZigBee compatibili senza bisogno di un hub separato e chiedi ad Alexa di mostrarti le immagini delle telecamere di sicurezza, controllare una luce o regolare un termostato.

Dai un’occhiata alla stanza mentre non ci sei. Accedi alla telecamera integrata da remoto in maniera sicura per tenere sotto controllo casa tua in qualsiasi momento dall’App Alexa o da altri Echo Show. E ancora disponi di tutto l’intrattenimento che vuoi. Chiedi ad Alexa di riprodurre i tuoi programmi preferiti, musica e podcast da Prime Video, Netflix, Amazon Music, Apple Music, Spotify e altri servizi.

Ma Echo Show 10 diventa anche l’aiutante perfetto in cucina. Segui le ricette in video di GialloZafferano, converti quantità da un’unità di misura a un’altra, imposta un timer, aggiungi articoli alla Lista della spesa e svolgi varie attività in modo semplice. E poi mostra i tuoi ricordi, con Amazon Photos, puoi trasformarlo in una cornice digitale che, grazie alla regolazione automatica dei colori, esalterà le tue foto preferite in qualsiasi condizione di luce.

Infine devi sapere che è stato progettato per tutelare la tua privacy: disattiva microfoni e telecamera premendo un pulsante. Fai scorrere l’apposito copri-telecamera integrato per coprire la telecamera. Disattiva il movimento quando vuoi.

Prendilo ora su Amazon e risparmi 60 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.