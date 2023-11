Echo Dot + Sengled Smart Plug: rendi casa SMART con una SPESA PICCOLISSIMA

Prepara la tua casa per il futuro con l’intelligenza di Amazon Echo Dot accompagnato dal pratico Sengled Smart Plug, ora disponibili insieme a un prezzo eccezionale di solo 59,99€ !

Approfitta del 24% di sconto su Amazon per fare il grande salto nella domotica. Che tu stia iniziando il tuo percorso verso una casa intelligente o espandendo il tuo ecosistema esistente, questa offerta è l’opportunità perfetta per integrare controllo vocale e automazione nella tua vita quotidiana.

Amazon Echo Dot + Sengled Smart Plug: il bundle per un casa più intelligente

L’Echo Dot, con il suo design elegante e compatto, è dotato dell’assistente vocale Alexa, pronta a rispondere alle tue domande, riprodurre musica, notizie e molto altro.

Con miglioramenti nella qualità del suono , offre un’esperienza acustica che sorprende per un dispositivo della sua dimensione.

Il Sengled Smart Plug, da parte sua, trasforma qualsiasi apparecchio in un dispositivo intelligente: basta inserirlo nella presa elettrica e connetterlo all’Echo Dot per iniziare a controllare le luci, la ventola o qualsiasi altro elettrodomestico con semplici comandi vocali o tramite app.

Non solo, la configurazione è un gioco da ragazzi: collega l’Echo Dot, scarica l’app Alexa sul tuo smartphone e sei pronto a partire. Con compatibilità con Zigbee e Wi-Fi , il Sengled Smart Plug si integra senza problemi per proporre il controllo totale delle tue impostazioni smart, anche da remoto.

Lasciati sorprendere da quanto può essere semplice e conveniente rendere la tua casa intelligente. Con l’Echo Dot e il Sengled Smart Plug, hai tutto ciò che serve per iniziare il tuo viaggio verso la comodità e l’efficienza di una casa connessa. Oggi, grazie ad un mega sconto del 24%, puoi acquistare il bundle su Amazon a soli 59 euro. Goditi il ​​piacere di chiedere ad Alexa di gestire l’illuminazione o l’elettrodomestico che desideri, tutto questo a mani libere. Ma affrettati, un’offerta così vantaggiosa non durerà in eterno!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.