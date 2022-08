Echo Dot di terza generazione con integrazione Alexa a meno di 20 euro su Amazon

Il nuovo Echo di Amazon unisce la potenza di un altoparlante con le funzioni di un assistente vocale. Perfetto per chi vuole creare un ambiente intelligente nella propria casa. Acquistalo ora su Amazon a soli 19,99€ invece di 49,99€.

L’Amazon Echo di terza generazione massimizza le funzioni dell’assistente intelligente di Alexa, ed è uno dei migliori altoparlanti intelligenti compatibili con Alexa.

L’aspetto sofisticato di questo Echo ridisegnato non assomiglia per niente ai suoi predecessori. Il modello in arenaria e tessuto sta benissimo tra l’arredamento bianco e grigio e si abbina in modo impeccabile a qualsiasi dispositivo elettronico in casa. Anche le tradizionali opzioni Charcoal e Heather Grey sono molto belle. Amazon ha anche introdotto un’affascinante variante Twilight Blue in esclusiva per il nuovo Echo, ideale per una casa sulla spiaggia.

Una base in gomma mantiene l’eco in posizione, mentre la parte superiore presenta un set di microfoni, un anello a LED e quattro pulsanti di controllo. Due cambiano il volume, mentre uno riattiva Alexa e un altro accende o spegne il microfono.

Come l’Echo Plus, l’Echo racchiude un woofer da 3 pollici, un tweeter da 0,8 pollici e il sistema Dolby Audio. Secondo Amazon, i livelli profondi e il suono a 360 gradi rendono questo perfetto dal punto di vista della qualità dell’audio.

Quando si comunica con Alexa, si ascoltano podcast o si imposta la musica di sottofondo, è meglio impostare Echo su un volume medio-basso. Ma per il jamming out, è eccitante mostrare quanto sia forte questo altoparlante.

In qualità di altoparlante del marchio Amazon, Echo beneficia di tutte le migliori funzioni di Alexa. Puoi chiedere all’assistente intelligente di riprodurre musica, effettuare telefonate, rispondere a domande e altro ancora. È anche in grado di eseguire comandi per controllare una serie dei migliori dispositivi per la casa intelligente.

Ciò che differenzia l’Echo dall’Echo Plus è la mancanza di un hub ZigBee integrato. Se Echo è uno dei tuoi primi dispositivi intelligenti, questo non è un problema. Tuttavia, se disponi di un ampio ecosistema di luci intelligenti, serrature intelligenti e prese intelligenti, potresti prendere in considerazione l’Echo Plus di seconda generazione. Approfitta ora dello sconto del 60% su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.