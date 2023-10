Echo Dot con Smart Plug INCLUSA: rendi SMART tutta casa con una SPESA MINIMA

Hai mai sognato di vivere in una casa del futuro? Oggi è il tuo giorno fortunato perché Amazon ha un’offerta incredibile solo per te! L’innovativo Echo Dot con orologio e la Sengled Smart Plug sono ora disponibili a un prezzo speciale di 79,99€, con uno sconto del 11%.

Questo pacchetto è la soluzione perfetta per chiunque voglia rendere la propria casa più intelligente e connessa. Non perdere questa opportunità unica: rendi la tua casa più smart oggi stesso!

Echo Dot con orologio + Sengled Smart Plug: tutte le funzionalità del bundle

L’ Echo Dot con orologio è un dispositivo rivoluzionario che porta l’assistenza vocale a un livello completamente nuovo.

Puoi chiedergli di riprodurre musica, rispondere a domande, leggere notizie, controllare il meteo, impostare sveglie e molto altro. L’orologio a LED integrato si regola automaticamente alla luminosità della stanza, rendendolo perfetto per ogni ambiente. E grazie all’altoparlante migliorato, godrai di un suono più ricco e più potente.

La Sengled Smart Plug è la ciliegina sulla torta di questo fantastico bundle. Questa presa intelligente ti consente di controllare qualsiasi dispositivo elettronico direttamente dal tuo smartphone o attraverso comandi vocali, quando è collegata con un dispositivo compatibile con Alexa. È perfetta per lampade, ventilatori o qualsiasi altro dispositivo che desideri rendere “intelligente”.

Non aspettare un altro minuto! Trasforma la tua casa in una casa intelligente oggi stesso con l’incredibile bundle Echo Dot con orologio e Sengled Smart Plug. A soli 79,99€ su Amazon grazie ad uno sconto del 11%, questa offerta è semplicemente troppo buona per essere ignorata. È il momento giusto di cominciare a vivere la tua vita in modo più intelligente! La spedizione è gratuita ma fai in fretta, gli articoli stanno per terminare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.