L’affare perfetto non esiste? SBAGLIATO! Su Amazon oggi puoi approfittare del super sconto del 57% sul bundle che include l’Echo Dot 5ª generazione (2022) e due lampadine smart Philips Hue White. Quanto spenderai? Solo 39,99 euro, e riceverai il kit prima di Natale.

Il bundle Amazon perfetto: Echo Dot 5ª Gen. 2022 + Philips Hue

Il modello 2022 dell’Echo Dot 5a Gen è quello con il migliore audio di sempre: spiega Amazon che le voci sono più nitide, i bassi più profondi e il suono è più ricco in ogni stanza. Con l’ultima iterazione puoi fare quello che facevi prima, ma meglio. Puoi ascoltare musica, audiolibri e podcast dai tuoi servizi di riferimento, come Apple Music, Amazon Music e Spotify, anche tramite Bluetooth.

Per rendere il tutto più immediato, puoi chiedere ad Alexa. All’assistente vocale puoi anche chiedere le previsioni del tempo, di impostare un timer, di farti raccontare una barzelletta. Non ce ne vogliano Siri e Google Assistant, ma Alexa – ad oggi – è imbattibile sotto tutti i punti di vista. Apple e Big G, prendete esempio, questo sì che è che un assistente davvero smart.

Altro punto a favore è la possibilità di gestire con la tua voce tutti i device per la domotica sparsi per casa. Fantastico vero?

A proposito di domotica e di dispositivi smart. Come segnalato in apertura, nel bundle sono incluse anche le due lampadine Philips Hue (E27). Con un elevata emissione luminosa, offrono una potente luce bianca calda, sufficiente per illuminare qualsiasi stanza della tua casa.

Le puoi controllare direttamente tramite Bluetooth dal tuo iPhone (o uno smartphone Android compatibile) tramite l’app dedicata. E poi, ovviamente, puoi chiedere anche ad Alexa con un semplice comando vocale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.