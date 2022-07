Ecco la chiavetta USB più elegante che vedrete mai

Il mercato è letteralmente invaso da chiavette USB che sembrano tutte uguali. Eppure, ogni tanto, dal mucchio si distingue un prodotto per design o per funzionalità. Come nel caso di questa bellissima e robusta memoria USB Ansodo da 128GB: è una delle più eleganti che abbiamo mai visto, e costa solo 10€ e spicci su Amazon.

Stilosa e minimalista, questa chiavetta USB fa anche da portachiavi. È ovviamente compatibile con qualunque dispositivo, inclusi Mac, computer Windows e Linux, autoradio, altoparlanti e con la Smart TV in salotto; ma la caratteristica che la contraddistingue è la robusta scocca metallica che ricorda un moschettone da alpinista.

Completamente impermeabile e antiusura, vanta una scocca antistatica, antimagnetica e resistente alle alte temperature. Insomma, potete infilarla nello zaino che dimenticate al sole, senza dovervi preoccupare di fondere i vostri preziosi dati.

È tanto bella che sta benissimo in abbinamento con qualunque computer Apple. È ben fatta e gode di ottime recensioni; le velocità riportate dagli utenti sono 24,7MB per secondo (di media) in lettura e circa 6,8MB per secondo (di media) in scrittura.

Potete acquistare la chiavetta USB Ansodo a moschettone a 10€ incluse spedizioni Amazon Prime.