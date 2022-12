C’è un prodotto che Apple ha insistito a vendere per anni e che secondo noi avrebbe dovuto andare in pensione molto prima. E ora, nonostante non esista più a catalogo, è risorto sotto forma di Ricondizionato. Ma non fatevi abbindolare: è un residuato bellico da NON comprare assolutamente, neppure regalato. Parliamo di Apple Watch Series 3.

Sullo store Ricondizionati di Apple ha iniziato a fare capolino Apple Watch Series 3 con cassa in acciaio inossidabile per 369 dollari, ovvero 230 dollari in meno rispetto al prezzo originale. Peccato però che questo prezzo, nonostante lo sconto, risulti comunque più caro di Apple Watch SE aggiornato di recente. La buona notizia è che non ci sono Series 3 sullo store italiano, almeno per il momento, ma è possibile trovarne su altri negozi online, come Amazon, Ebay e così via.

Il consiglio che diamo, tuttavia, è di non cadere nella trappola e di non buttare i soldi. Lanciato nel 2017, Apple Watch Series 3 è rimasto nel catalogo Apple fino all’inizio di quest’anno come opzione low-cost. Poi, finalmente, hanno capito che era il momento di farlo fuori, sostituito da un prodotto nettamente superiore, ovvero il nuovo SE.

Include il supporto al vecchio Bluetooth 4.2, e un display da soli 1,3″. Può anche connettersi a Internet grazie alla compatibilità cellulare 3G e 4G LTE e al Wi-Fi 802.11b/g/n ma integra una batteria di scarsa durata, non riceve più aggiornamenti software e ha un design obsoleto. Insomma era un catorcio ai tempi suoi, figuriamoci ora.

E se Voglio un Apple Watch Low Cost?

Piuttosto, se dovete investire i vostri soldi in uno smartwatch low-cost, scegliete un Apple Watch SE di seconda generazione che su Amazon si trova a 290€ con consegna rapida. Insomma, è nuovo, costa meno del Series 3 ricondizionato ed è pure in sconto rispetto al listino.

Se invece volevate qualcosa di più, è possibile puntare su un Ricondizionato, ma che sia almeno un Series 7 o un Series 8. Un prodotto che durerà tanto e che vi darà soddisfazione, soprattutto dal punto di vista dell’autonomia, oltreché delle funzionalità.

I ricondizionati sono prodotti accuratamente puliti e ispezionati, con una batteria e un guscio esterno nuovi di zecca in alcuni casi. Includono tutti gli accessori, i cavi e i sistemi operativi del caso, la spedizione è gratuita, e anche i resi sono gratis se acquisti da Apple o da Amazon. E hanno la stessa garanzia del nuovo ma costano molto meno.

Un Apple Watch Series 7 Ricondizionato, per dire, lo trovi su Amazon a circa 380€ incluse spedizioni.

