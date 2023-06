Dopo il keynote della mattina, Apple ha annunciato i vincitori degli Apple Design Awards 2023, riconoscendo le migliori app e giochi disponibili sull’App Store. Questo prestigioso premio celebra l’eccellenza del design e l’innovazione nell’industria delle applicazioni.

Apple Design Awards 2023, sei categorie premiate

Secondo Apple, sei diverse categorie sono state premiate, ognuna con un’app e un gioco che si distinguono per inclusività, piacere e divertimento, interazione, impatto sociale, grafica e innovazione. I vincitori sono stati scelti tra i 36 finalisti, che hanno dimostrato risultati tecnici eccezionali.

Susan Prescott, Vice President of Worldwide Developer Relations di Apple, ha sottolineato l’importanza delle app e dei giochi nella nostra vita quotidiana:

“App e giochi sono parte integrante del modo in cui viviamo, lavoriamo e giochiamo. In Apple, amiamo premiare gli sviluppatori eccezionali le cui app riflettono un’incredibile creatività e l’eccellenza del design”.

Ecco i vincitori degli Apple Design Awards 2023:

Inclusività

– Universe – Website Builder; stitch: Universe è un potente strumento di creazione di siti web che si contraddistingue per la sua accessibilità e facilità d’uso, consentendo a chiunque di realizzare il proprio sito web personalizzato.

Piacere e Divertimento

– Duolingo; Afterplace: Duolingo è un’app di apprendimento delle lingue che offre una modalità di studio interattiva e divertente. Afterplace è un emozionante gioco che coinvolge i giocatori in una trama avvincente.

Interazione

– Flighty; Railbound: Flighty è un’app di tracciamento dei voli che offre un’interazione intuitiva e ricca di informazioni per aiutare i viaggiatori a gestire i loro itinerari. Railbound è un gioco di puzzle avventuroso che sfrutta al meglio i gesti e il touch screen dei dispositivi Apple.

Impatto Sociale

– Headspace; Endling: Headspace è un’app di meditazione e consapevolezza che ha un impatto positivo sulla salute mentale degli utenti. Endling è un coinvolgente gioco di sopravvivenza che affronta temi importanti come la conservazione dell’ambiente e la responsabilità sociale.

Grafica e Grafica

– Any Distance; Resident Evil Village: Any Distance è un’app per corridori che offre una grafica accattivante e un’esperienza coinvolgente. Resident Evil Village è un gioco di avventura e sopravvivenza con una grafica eccezionale che crea un’atmosfera di suspense e terrore.

Innovazione

– SwingVision: A.I. Tennis App; MARVEL SNAP: SwingVision è un’app di tennis basata sull’intelligenza artificiale che offre analisi avanzate e coaching virtuale. MARVEL SNAP è un’app che consente agli utenti di catturare momenti speciali e creare video accattivanti utilizzando personaggi e effetti speciali dell’universo Marvel.

Per ulteriori informazioni sui vincitori e sui finalisti degli Apple Design Awards 2023