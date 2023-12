EA SPORTS FC 24 per PS5 in SUPER SCONTO: questo è il momento giusto per acquistarlo!

Per gli appassionati di calcio e videogiochi, l’offerta di Amazon per EA SPORTS FC 24 per PS5 a 57,50€, con un 28% di sconto, rappresenta un’opportunità imperdibile. Questo gioco non è solo l’ultima uscita di una serie amata, ma una rivoluzione nel mondo dei videogiochi sportivi, offrendo un’esperienza di gioco senza precedenti.

EA SPORTS FC24 per PlayStation 5

EA SPORTS FC 24 si distingue per la sua tecnologia HyperMotionV, un grande passo avanti nel realismo di gioco. Questa tecnologia cattura il ritmo e la fluidità del calcio reale, traducendolo in un’esperienza di gioco dinamica e coinvolgente. Immagina di poter sentire ogni movimento, ogni azione sul campo come se fossi davvero lì, grazie ai dati volumetrici raccolti da oltre 180 partite di alto livello. Il gioco si vanta di modelli di giocatore SAPIEN realistici, che non solo migliorano l’aspetto visivo, ma anche l’interazione con il gioco. Ogni piega delle divise, ogni movimento dei giocatori è stato curato nei minimi dettagli per offrire un’esperienza visiva senza precedenti. Il motore Frostbite migliorato porta il realismo a un nuovo livello, rendendo ogni partita un’esperienza unica e indimenticabile.

EA SPORTS FC 24 non è solo un gioco di calcio; è un’esperienza completa che ti permette di creare la rosa dei tuoi sogni in Ultimate Team, con più giocatori e calciatrici del presente e del passato. Puoi personalizzare il tuo club dentro e fuori dal campo, scegliendo il tuo percorso come giocatore o tecnico e scrivendo la tua storia calcistica. Il gioco offre anche un’esperienza televisiva autentica, con un pubblico realistico e una telecronaca che ti fa sentire come se stessi guardando una partita in diretta. E con la compatibilità cross-play, puoi sfidare i tuoi amici su diverse piattaforme, rendendo ogni partita ancora più emozionante.

A soli 57,50€, EA SPORTS FC 24 su Amazon è un’offerta che non puoi ignorare. Che tu sia un appassionato di lunga data o un nuovo giocatore, questo gioco ti offre un’esperienza calcistica completa e rivoluzionaria. Non lasciarti sfuggire l’opportunità di immergerti nel mondo del calcio come mai prima d’ora. Acquista EA SPORTS FC 24 oggi stesso e preparati a vivere il calcio in un modo completamente nuovo.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.