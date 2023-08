€4000 DI SCONTO sulla Smart TV Samsung 65" QLED 8K (-70%)

No, non stiamo scherzando: questa Smart TV Samsung, dal prezzo originale di €5699, può essere tua a soli €1699: ben €4000 in meno! Non lasciarti scappare la Samsung TV Neo QLED QE65QN900BTXZT in sconto del 70% su Amazon.

Smart TV Samsung al 70% di sconto su Amazon: risparmia il 70%

La Samsung TV Neo QLED QE65QN900BTXZT è disponibile con uno sconto incredibile del 70% su Amazon. Ora puoi possedere questa meraviglia tecnologica per soli 1.699,00€ anziché il prezzo originale. È l’occasione perfetta per migliorare il tuo sistema home entertainment con un prodotto di alta qualità a un prezzo imbattibile.

Dotata di tecnologia Neo QLED 8K UHD, questa smart TV offre immagini ultra realistiche con dettagli cristallini e colori vibranti. Il display da 65″ ti farà immergere completamente nell’azione, mentre il colore della cornice acciaio inossidabile/stand argento brillante aggiunge un tocco di eleganza al tuo spazio.

La Samsung TV Neo QLED è dotata di Alexa e Google Assistant integrati, consentendoti di controllare la TV con il semplice suono della tua voce. Cambia canali, regola il volume, cerca contenuti e molto altro ancora senza nemmeno toccare il telecomando.

La TV è compatibile con DVB-T2, assicurandoti una qualità di ricezione dei canali digitale terrestri superiore. Inoltre, le funzioni avanzate come lo streaming e la connettività a internet trasformeranno la tua TV in un vero e proprio centro multimediale.

Questa è un’opportunità unica per portare la magia del cinema a casa tua. Con lo sconto del 70% disponibile su Amazon per la Samsung TV Neo QLED QE65QN900BTXZT, puoi goderti immagini straordinarie e funzioni avanzate a un prezzo incredibilmente conveniente. Non lasciare scappare questa occasione e rendi il tuo spazio home entertainment indimenticabile. Clicca qui per acquistare la Samsung TV Neo QLED 8K oggi stesso.

