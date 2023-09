E' TORNATO: Forno pizza Ferrari IL PREZZO CROLLA ed è occasione (-28%)

Se sei un amante della pizza e desideri portare l’autentica esperienza della pizzeria direttamente a casa tua, non puoi lasciarti sfuggire questa incredibile offerta su Amazon. Il Forno Pizza G3 Ferrari è ora disponibile a soli 80,99€, con uno sconto del 28% sul prezzo originale. Un’occasione da non perdere!

Il piacere di una serata casalinga con il Forno Pizza G3 Ferrari

Con l’inverno alle porte, le serate casalinghe diventano sempre più frequenti. Immagina di poter godere del calore e del comfort della tua casa, mentre fuori fa freddo, e di poter preparare una pizza deliziosa in pochi minuti. Il Forno Pizza G3 Ferrari rende tutto ciò possibile!

Caratteristiche principali del Forno Pizza G3 Ferrari:

Termostato regolabile fino a 400°C : Questa caratteristica ti permette di cuocere la tua pizza alla perfezione, ottenendo quella croccantezza ideale che tutti amano.

: Questa caratteristica ti permette di cuocere la tua pizza alla perfezione, ottenendo quella croccantezza ideale che tutti amano. Piatto in pietra refrattaria (ø 31 cm) : La pietra refrattaria assicura una cottura uniforme e mantiene la pizza calda per un lungo periodo.

: La pietra refrattaria assicura una cottura uniforme e mantiene la pizza calda per un lungo periodo. Doppia resistenza riscaldante in acciaio corazzato : Questo garantisce una cottura rapida e uniforme, permettendoti di gustare una pizza perfetta in pochissimo tempo.

: Questo garantisce una cottura rapida e uniforme, permettendoti di gustare una pizza perfetta in pochissimo tempo. Potenza di 1200W : Con una potenza così elevata, il tuo forno sarà pronto all’uso in un batter d’occhio.

: Con una potenza così elevata, il tuo forno sarà pronto all’uso in un batter d’occhio. Palette in Alluminio per pizza e ricettario inclusi: Non solo avrai a disposizione un forno di alta qualità, ma anche tutti gli strumenti necessari per diventare un vero pizzaiolo!

Non dovrai più aspettare la consegna del tuo ristorante preferito o uscire al freddo per andare a prendere una pizza. Con questo forno, ogni serata può diventare un’occasione speciale, un momento di convivialità con la famiglia o gli amici, gustando una pizza calda e croccante come se fosse appena uscita dal forno di una vera pizzeria.

Clicca ora e assicurati il tuo Forno Pizza G3 Ferrari prima che l’offerta termini e preparati a delle serate indimenticabili!

