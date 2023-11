Dyson V12: SCONTO SPECIALE per la luce verde che cattura lo sporco!

Se stai cercando un modo efficace e conveniente per mantenere la tua casa impeccabile, non puoi perdere l’occasione unica offerta su eBay per il Dyson V12 Detect Slim Total Clean. Questo aspirapolvere senza fili di alta gamma è ora disponibile al prezzo speciale di 454,00€, utilizzando il codice sconto NOVEDAYS. Un risparmio che non puoi lasciarti scappare!

Un Alleato Potente nella Pulizia Domestica:

Il Dyson V12 Detect Slim Total Clean è un aspirapolvere senza fili progettato per rendere la pulizia della tua casa più facile ed efficiente che mai. Con una potente aspirazione, questo aspirapolvere è in grado di catturare il 99,99% delle particelle microscopiche, incluso polvere, allergeni e batteri, grazie al suo filtro HEPA.

La tecnologia Laser Slim Fluffy è una delle caratteristiche distintive del Dyson V12. Grazie a un raggio laser verde, individua le particelle invisibili e ti permette di vedere ciò che stai aspirando in tempo reale. Questo significa che non lascerai nulla al caso, garantendo una pulizia completa.

Inoltre, la batteria al litio ad alta capacità offre fino a 90 minuti di autonomia con una singola carica, consentendoti di pulire tutta la casa senza interruzioni. L’aspirapolvere è anche dotato di una gamma di accessori, tra cui la spazzola motorizzata, la bocchetta per fessure e la spazzola per tessuti, per affrontare qualsiasi sfida di pulizia.

L’offerta per il Dyson V12 Detect Slim Total Clean su eBay è un’opportunità da non perdere per avere a disposizione un alleato potente nella pulizia domestica. Con uno sconto del 17% e il codice sconto “NOVEDAYS”, puoi portare a casa questo aspirapolvere senza fili di alta qualità a soli 454,00€ anziché 549,00€.

Non lasciarti sfuggire questa occasione per semplificare la pulizia della tua casa e migliorare la qualità dell’aria.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.