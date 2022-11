Dyson, PREZZI WOW su eBay con le offerte Cyber eDays

Sai cosa viene dopo Black Friday e Cyber Monday? No? Te lo dico io: su eBay sono partite le offerte dei Cyber eDays, con sconti su tantissimi prodotti dello sconfinato catalogo del negozio digitale. A prezzi super interessanti trovi anche gli articoli Dyson, quindi aspirapolvere, asciugacapelli, piastre per capelli, purificatori d’aria e così via.

Li trovi tutti a prezzi scontati, ripeto, e poi – dato che non ci facciamo mancare proprio nulla – puoi effettuare il reso entro addirittura 60 giorni. Ah quasi dimenticavo: la spedizione è gratuita. Meglio di così non si può chiedere.

Ma non perdiamoci in altre chiacchiere, pensiamo piuttosto a risparmiare.

Aspirapolvere V8 Origin (-12%)

Aspirapolvere Dyson V8 Extra (-19%)

Aspirapolvere V12 Detect Slim Absolute (-23%)

Robot aspirapolvere Dyson 360 Heurist (-20%)

Aspirapolvere Cinetic Big Mall Multifloor 2 (-20%)

Asciugacapelli Supersonic (-8%)

Ventilatore umidificatore AM10 (-14%)

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.