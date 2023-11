Dyson Big Ball Parquet 2 a 145 EURO IN MENO grazie a questo codice

Eleva le pulizie di casa con un elettrodomestico che ti farà impazzire. Il Dyson Big Ball Parquet 2 è la scelta perfetta e ora è disponibile su eBay a un prezzo incredibile di 254,15€, con un risparmio di 100€ (25% di sconto) e un ulteriore sconto di 44,85€ utilizzando il codice NOVEDAYS. Non lasciarti sfuggire questa opportunità unica per avere un alleato insostituibile nelle tue pulizie quotidiane!

Dyson Big Ball Parquet 2 a soli 254,15€ grazie al codice sconto NOVEDAYS

Il Dyson Big Ball Parquet 2 si distingue per la sua straordinaria potenza di aspirazione, garantendo risultati eccellenti su ogni tipo di superficie. La tecnologia Cyclone 2 Tier Radial™ cattura la polvere più fine e gli allergeni, rendendo l’ambiente domestico più salubre e pulito. La sua struttura unica consente all’aspirapolvere di raddrizzarsi automaticamente in caso di ribaltamento, garantendo una maneggevolezza senza precedenti.

Questo modello Dyson elimina la necessità di sacchetti per la raccolta della polvere. Il contenitore trasparente si svuota in modo igienico con un solo gesto, senza entrare in contatto con lo sporco. La capacità del contenitore è generosa, riducendo la frequenza di svuotamento e ottimizzando i tempi di pulizia.

L’aspirapolvere viene fornito con una serie di accessori specializzati, tra cui una spazzola dedicata per parquet, ideale per pavimenti delicati. Il filtro lavabile a vita garantisce un’efficienza costante e riduce i costi di manutenzione.

Approfitta dell’offerta su eBay e trasforma le tue pulizie in un’esperienza più semplice e piacevole con il Dyson Big Ball Parquet 2. Ricorda, con il codice NOVEDAYS hai un ulteriore sconto di 44,85€. Non perdere questa occasione per avere un prodotto di qualità superiore a un prezzo vantaggioso. Fai di questo dispositivo il tuo nuovo alleato nelle pulizie domestiche!