Se stai leggendo questo articolo, significa che stai cercando un nuovo cavo per ricaricare il tuo iPhone. Grazie allo sconto Amazon del 22%, puoi acquistare ben due cavi Lightning – con certificazione MFi, ovviamente – a soli 10,90€. Una cifra irrisoria e davvero allettante.

Questo kit con due cavi Lightning MFi è molto apprezzato da chi acquista su Amazon. Le recensioni sono oltre 2.000 e il punteggio è attualmente di 4,5 stelle su 5. Insomma, quasi il massimo.

Esteticamente, i cavi Lightning riprendono il look di quello originale Apple. Un aspetto senza fronzoli, dove è il bianco a dominare. Ogni cavo è molto resistente e soprattutto è case-friendly: questo significa che puoi utilizzarlo anche se il tuo iPhone è protetto da una cover un po’ più spessa.

Il dettaglio più importante è però la certificazione MFi. Questa è fondamentale, perché ti assicura la piena compatibilità con i device Apple, come iPhone, AirPods e gli iPad di qualche generazione fa. Proprio per questo motivo, fossi in te non mi farei sfuggire questa occasione: due cavi Lightning MFi a soli 10€ è un vero affare.

