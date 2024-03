DualSense rosso in maxi sconto su Amazon: SUPER PREZZO

Il DualSense è il controller più innovativo di questa nuova generazione di console ed è il controller per PlayStation 5 e oggi, su Amazon, la versione rossa del dispositivo viene messa in sconto del 27% per un costo totale di 54,90€.

Super sconto del 27% sul DualSense rosso

Il controller per PS5 è progettato per offrire un’esperienza di gioco avanzata e coinvolgente, arricchita da funzionalità innovative e tecnologia all’avanguardia. Dotato di feedback aptico ed effetti grilletto dinamici, il DualSense ti permette di vivere sensazioni realistiche durante le tue sessioni di gioco, offrendo una connessione fisica con l’ambiente virtuale. Il suo design ergonomico integra un microfono e il pulsante “Crea“, aggiungendo una nuova dimensione all’esperienza di gioco. La possibilità di comunicare con gli amici tramite il microfono integrato o un auricolare collegato al jack per cuffie da 3,5 mm aggiunge un elemento sociale al divertimento, mentre il tasto Mute dedicato consente di gestire facilmente l’audio. Grazie al pulsante Crea, puoi catturare e condividere i momenti epici delle tue avventure di gioco con il mondo, arricchendo la tua esperienza videoludica. La ricarica tramite USB Type-C assicura una maggiore comodità e flessibilità, permettendoti di mantenere il controller sempre pronto per l’azione. Inoltre, il controller supporta il rilevamento del movimento grazie all’accelerometro e al giroscopio integrati, consentendo un’interazione più intuitiva e naturale con i giochi compatibili. Con il DualSense, ogni azione diventa più coinvolgente e appassionante, trasformando la tua esperienza di gioco in un’avventura emozionante e memorabile. Acquista il DualSense Rosso al 27% di sconto Su Amazon, oggi, è presente e disponibile uno sconto del 27% sul DualSense in colorazione rossa per PS5 che viene venduto al prezzo totale di 54,90€.

