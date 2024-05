DualSense in grigio camo ad un PREZZO SCONTATISSIMO su Amazon

Il DualSense è il controller targato PlayStation 5 che si presenta come uno dei migliori sulla piazza grazie a caratteristiche uniche. Se siete alla ricerca di un DualSense in più o di una versione particolare da aggiungere alla vostra collezione sfruttate questo sconto del 31% sulla versione grigio camo per un prezzo totale di 51,99€.

Una delle caratteristiche più distintive del DualSense è la sua tecnologia di feedback aptico, che consente ai giocatori di percepire sensazioni tattili realistiche durante il gioco. Grazie a questo feedback aptico, il controller è in grado di trasmettere una vasta gamma di sensazioni, come la tensione di una corda di arco o la sensazione di accelerazione su una pista di ghiaccio, offrendo un’esperienza di gioco ancora più coinvolgente.

Oltre al feedback aptico, il DualSense è dotato anche di trigger adattivi che si adattano dinamicamente alla situazione di gioco. Questi trigger possono offrire resistenza variabile, fornendo un senso di precisione e controllo durante le azioni di gioco come la corsa o la sparatoria.

Il controller presenta anche un microfono integrato che consente ai giocatori di comunicare con gli altri giocatori senza la necessità di un auricolare separato. Inoltre, il DualSense dispone di un altoparlante integrato che può riprodurre effetti sonori direttamente dal controller, aggiungendo un ulteriore livello di immersione all’esperienza di gioco.

Il design ergonomico del DualSense lo rende comodo da tenere in mano per lunghe sessioni di gioco, mentre i pulsanti ben posizionati e la disposizione intuitiva dei controlli consentono un accesso rapido e facile alle funzionalità del controller.

