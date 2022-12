Se è vero che “la tecnologia è nostra amica”, allora dovremmo sfruttarla anche per un aiuto nelle attività di tutti i giorni, come le pulizie di casa. Pensa ai robot aspirapolvere, preziosissimi aiutanti che in silenzio e in autonomia fanno sparire polvere, briciole, peli dei nostri amici a quattro zampe e tutto il resto che capita a tiro. Se ne stai cercando uno, ti consiglio di investire su un marchio affidabile, come Dreame. Oggi il suo L10 Pro è super offerta su Amazon, lo sconto del 36% porta infatti il prezzo finale a 289 euro (da 449,99 euro).

Dreame L10 Pro: dopo aver usato questo robot aspirapolvere, non tornerai più indietro

Il Dreame L10 Pro è davvero un portento. Utilizza uno scanner laser con telecamera per identificare e mappare in 3D fino a oltre 100 ostacoli. Il loro rilevamento è necessario e riduce (quasi) allo zero il numero di urti con elementi che potrebbero danneggiare il robot aspirapolvere.

Questo concentrato di tecnologia mette a tua disposizione 4 livelli di potenza di aspirazione – 800/1200/1800/4000Pa – e può catturare senza alcuna difficoltà polvere e peli di animali domestici, anche dai tappeti. E anche in fatto di autonomia non si scherza: la batteria è da 5200mAh, e ciò si traduce in 150 minuti circa di utilizzo continuo.

Il Dreame L10 Pro è un accessorio smart, nel vero senso del termine. Infatti, lo puoi controllare direttamente dall’app Mi Home e con Alexa, l’assistente vocale di Amazon. Puoi inoltre salvare le mappe, differenziare le aree, etichettare stanze, impostare zone vietate e scegliere aree da non pulire.

All’interno della confezione trovi tutti il necessario: la base di ricarica, uno strumento per la pulizia, il cavo di alimentazione, il serbatoio dell’acqua da 270ml, un panno per lavare e una spazzola laterale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.