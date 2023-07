DOPPIO SCONTO sul Robot aspirapolvere super potente e MULTIFUNZIONALE

Desideri una casa pulita senza sforzo? Questo sogno può diventare realtà grazie all’offerta speciale su Amazon per il Robot Aspirapolvere Slim Amazon Basics. Oggi questo innovativo dispositivo è disponibile con uno sconto bomba del 22%.

In più, applicando il coupon aggiuntivo del 15% di sconto, otterrai un risparmio ancora maggiore e potrai acquistare l’elettrodomestico a soli 93,50 euro! Approfitta il prima possibile della mega offerta, hai ancora poche ore a disposizione!

Robot Aspirapolvere Slim: la modalità di utilitto

Il Robot Aspirapolvere Slim di Amazon Basics è compatto e sottile, oltre ad essere dotato di una potente aspirazione che rimuove efficacemente polvere, peli e detriti da pavimenti e tappeti.

Grazie al suo design sottile, il Robot può raggiungere anche gli angoli più difficili da pulire, garantendo una pulizia completa in tutta la casa. Con la sua navigazione intelligente, il robot è in grado di evitare ostacoli e mappare l’ambiente, assicurando una pulizia efficace senza danni agli arredi.

Questo robot aspirapolvere è dotato di una batteria ad alta capacità che garantisce un’autonomia sufficiente per pulire l’intera casa senza bisogno di ricariche frequenti. Puoi programmare il robot per avviare automaticamente la pulizia in determinati orari o controllarlo manualmente tramite un telecomando incluso.

Le specifiche tecniche del Robot Aspirapolvere Slim Amazon Basics sono impressionanti: una potenza di aspirazione di 1500 Pa, una capacità del serbatoio di polvere di 0,6 litri e una durata della batteria di fino a 100 minuti. Questo significa che il robot può affrontare senza problemi grandi superfici e mantenerle pulite a lungo.

Non perdere l’opportunità di acquistare il Robot Aspirapolvere Slim Amazon Basics a soli 93,50€ con uno sconto del 22% e un coupon del 15% su Amazon. Questo robot aspirapolvere compatto, sottile e potente ti offre una pulizia automatizzata a un prezzo imbattibile. Approfitta di questa offerta e scopri quanto può semplificare le tue attività di pulizia!

