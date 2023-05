DOPPIO SCONTO sul Mini PC super potente e ultra compatto: offerta IN SCADENZA

Il tuo desktop è diventato troppo ingombrante? Sei alla ricerca di una soluzione più compatta senza compromettere la potenza? Allora non puoi lasciarti sfuggire il BMAX Mini PC B2S, ora in offerta su Amazon a soli 135,99€! Non perdere l’opportunità di avere un PC di alta qualità con uno sconto del 9%.

In più, se procedi adesso con l’ordine, potrai ususfruire di un ulteriore coupon di sconto pari a 30 euro. La spedizione è gratuita e il pagamento può essere effettuato anche in piccole rate mensili con Cofidis al check-out. Approfittane subito, la promozione è limitatissima!

BMAX Mini PC B2S: la potenza di un pc in una struttura ultra compatta

Il BMAX Mini PC B2S non è solo un piccolo PC, è una stazione di lavoro completa in un formato compatto compatto.

Dotato di un processore quad-core Intel Celeron J4115, questo mini PC ti offre tutte le prestazioni di cui hai bisogno per il lavoro e il tempo libero. Con il suo supporto per l’alta definizione 4K, puoi goderti film e video con una straordinaria chiarezza visiva.

Nonostante le sue dimensioni ridotte, il BMAX B2S non fa compromessi sulla memoria o sulla capacità di archiviazione. Con 8GB di RAM e un SSD da 128GB, hai abbondanza di spazio per tutti i tuoi documenti, foto e video. E grazie alla connettività Wi-Fi a doppia banda e Bluetooth 4.2, potrai connetterti facilmente a internet ea tutti i tuoi dispositivi.

Infine, il BMAX B2S è anche incredibilmente versatile. Dotato di porte USB 3.0, HDMI, Ethernet e uno slot per schede SD, questo mini PC può essere collegato a monitor, proiettori, hard disk, e altro ancora. Puoi anche espandere la sua capacità di archiviazione fino a 1TB utilizzando lo slot per schede SD.

Il BMAX Mini PC B2S è, quindi, l’opzione ideale per chi cerca un PC compatto, potente e versatile. Con uno sconto del 9%, ora disponibile su Amazon a soli 135,99€, non c’è mai stato un momento migliore per fare l’upgrade della tua area di lavoro. Approfittane subito!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.