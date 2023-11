DOPPIO SCONTO Black Friday sulla Friggitrice ad aria da 12 LITRI

Per tutti gli amanti della cucina sana e del gusto, ecco una notizia che non potete ignorare! La friggitrice ad aria COSORI da 12 litri è ora disponibile su Amazon a un prezzo speciale di 159,99€, con uno sconto del 5% e un coupon aggiuntivo di 20€ da applicare al momento dell’ordine.

Le offerte del Black Friday

Friggitrice ad Aria COSORI da 12 Litri: caratteristiche e funzionalità

La Friggitrice ad Aria COSORI da 12 Litri rappresenta una rivoluzione nel mondo della cucina sana. Questo elettrodomestico versatile non solo frigge, ma arrostisce, cuoce e griglia, offrendo una vasta gamma di possibilità culinarie.

Con la sua tecnologia di cottura ad aria, puoi preparare i tuoi piatti preferiti con pochissimo olio, assicurando pasti più sani senza compromettere il sapore.

Una delle caratteristiche più notevoli di questa friggitrice ad aria è la sua capacità extra-large di 12 litri, perfetta per famiglie numerose o per chi ama organizzare cene con amici. Inoltre, il controllo della temperatura preciso ti permette di cucinare ogni piatto alla perfezione, mentre il timer integrato assicura che i tuoi cibi non vengano mai sovra o sotto cotti.

La friggitrice ad aria COSORI si distingue anche per la sua facilità di pulizia. Con componenti rimovibili e lavabili in lavastoviglie, la pulizia è rapida e senza sforzo. Il design elegante e moderno la rende un’aggiunta attraente a qualsiasi cucina, mentre il suo display digitale intuitivo rende la selezione delle impostazioni di cottura un gioco da ragazzi.

La friggitrice ad aria COSORI da 12 litri oggi è disponibile su Amazon a soli 159,99 euro grazie ad uno sconto del 5% ed un coupon aggiuntivo di 20 euro. Che tu sia un cuoco esperto o un principiante in cucina, questo dispositivo aggiungerà un tocco di magia ai tuoi pasti!

