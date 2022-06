Dock per Smartphone multi-angolo: stile e praticità a 15€

Stiloso, robusto, e dal design very Apple minimalista e che sta bene ovunque, il Dock per Smartphone multi-angolo di Lamicall è disponibile in argento, grigio e nero. Si tratta di un supporto regolabile per smartphone con angolo di visione multi-sfaccettato, molto facile da regolare e adattare ad ogni situazione.

Quando si utilizza FaceTime e YouTube, il supporto Lamicall e’ in grado di fornire una buona stabilità grazie ai rinforzi in gomma, con un centro di gravità basso. Il sistema d’aggancio allargato protegge invece il dispositivo da graffi e cadute.

Il dock è fatto in lega di alluminio, con bordi arrotondati; dunque è leggero, portatile, pienamente compatibile con i telefoni iPhone e Android, inclusi iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro Max, Nintendo Switch, Huawei, Samsung LG, Sony, Nexus, con o senza cover. Regge dispositivi fino a 8 pollici.

È il compagno perfetto per un MacBook Pro o Air, o sulla scrivania a fianco ad un iMac, perché ne riprende i materiali e le finiture.