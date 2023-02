Se lo spazio sul Mac mini e le sue porte non ti bastano più, non perdere tempo con millemila accessori separati che creano solo confusione fanno polvere. Ecco l’accessorio definitivo per il computer mignon di Apple: il Dock per Mac mini 12 in 1 di Rocketeck è compatibile coi modelli dal 2018 in poi e include SATA SSD/HDD, HDMI, VGA, USB, TF/SD, Audio Jack e costa meno di 90€.

Il Dock 12 in 1 di Rocketeck è un accessorio che qualunque utente Apple dovrebbe seriamente prendere in considerazione. Compatibile con Mac Mini dal 2018 in poi, offre una vasta gamma di opzioni di espansione per il tuo computer.

Il dock offre 12 porte di espansione, tra cui HDMI, VGA, USB, TF/SD, Audio Jack, e una custodia per disco rigido SATA SSD/HDD. Il chip avanzato garantisce prestazioni stabili e una facile connessione “Plug & Play”.

La parte inferiore del dock include anche un alloggiamento per disco rigido esterno da 2,5 pollici, che ti consente di espandere l’archiviazione del tuo computer. E se colleghi un’unità SSD da 2,5 pollici, ti ritrovi con un disco di prestazioni paragonabili al Macintosh HD integrato.

Il dock offre anche una doppia uscita video con modalità HDMI e VGA, che di sicuro tornerà utile in molti contesti. Per esempio, puoi visualizzare il tuo lavoro su un HDTV, e contemporaneamente su un monitor o proiettore con una qualità di immagine nitida e cristallina. Il dock è stato ottimizzato per abbinarsi perfettamente al Mac Mini con livrea Grigio Siderale.

La trasmissione dei dati è ultra-veloce con velocità di 5 Gbps per le porte USB 3.0 e 2.0, e puoi leggere e scrivere contemporaneamente su schede SD/TF. Il dock include anche un jack audio da 3,5 mm, per ascoltare la tua musica preferita con le tue cuffie cablate.

Il Dock 12 in 1 di Rocketeck è progettato specificamente per il Mac Mini M1 (2018/2020), ma è compatibile anche con altri computer desktop e laptop che hanno una porta USB-C femminile. Lo trovi su questa pagina di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.