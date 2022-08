Dock per iPhone e iPad: ecco il più robusto ed elegante di tutti

Il supporto smartphone di Lamicall in metallo è soltanto robusto, universale e affidabile ma soprattutto ha una caratteristica che lo rende unico: è davvero molto elegante, e si sposa a perfezione con il design di iPhone e iPad. E la versione argento costa solo 16€ e spicci incluse spedizioni.

Compatibile con qualunque smartphone e tablet al mondo, sembra progettato da Apple per i suoi dispositivi. Una volta posizionato sulla scrivania, crea un bell’ambiente con Mac, iPad e tutti gli altri dispositivi. È Stiloso, minimalista e anche utile da utilizzare.

Questo dock per iPhone e iPad non ha feature avanzate né superpoteri nascosti. Fa solo una cosa ma la fa benissimo: sostiene iPhone e iPad, e offre un comodo supporto per ricaricare il dispositivo, leggere e guardare contenuti, con un design ergonomico e gradevole. Sta bene in cucina, in salotto sul comodino di fianco al letto o in studio.

Ed è molto ben costruito. Ha bordi lisci e i cuscinetti in gomma che proteggono i tuoi dispositivi da graffi o abrasioni. In più, ha un prezzo imperdibile: solo poco più di 16€ incluse spedizioni rapide Amazon Prime. E l’impareggiabile assistenza post-vendita del colosso dell’e-commerce.