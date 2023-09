Distributore automatico di cibo per gatti: UNA SVOLTA quando non sei in casa (-15€)

Ti sei mai chiesto come poter lasciare la giusta quantità di cibo al tuo gattino quando non sei in casa? Allora non puoi perderti questa offerta esclusiva su Amazon: un distributore automatico di cibo per gatti a soli 49,62€, con un incredibile sconto di 15€ sul prezzo originale!

Se desideri garantire al tuo gatto pasti regolari, freschi e nella giusta quantità, questo distributore automatico di cibo è la soluzione che fa per te. Non solo ti permetterà di assicurare al tuo amico a quattro zampe tutto il cibo di cui ha bisogno, ma ti darà anche la tranquillità di sapere che il tuo gatto è ben nutrito, anche quando non sei a casa.

Caratteristiche Tecniche del Prodotto

Il distributore automatico di cibo per gatti GIOTOHUN è dotato di numerose funzionalità che lo rendono unico nel suo genere:

Connettività 2.4G WIFI : permette di controllare e programmare l’erogazione del cibo direttamente dal tuo smartphone.

: permette di controllare e programmare l’erogazione del cibo direttamente dal tuo smartphone. Capacità di 4L : sufficiente per garantire al tuo gatto cibo fresco per diversi giorni.

: sufficiente per garantire al tuo gatto cibo fresco per diversi giorni. Programmazione da 1 a 10 Pasti al Giorno : puoi decidere gli orari e le quantità di cibo da somministrare al tuo gatto, garantendo una dieta equilibrata.

: puoi decidere gli orari e le quantità di cibo da somministrare al tuo gatto, garantendo una dieta equilibrata. Registrazione Vocale di 10 Secondi : un modo per chiamare il tuo gatto quando è ora di mangiare, rendendo il momento del pasto ancora più speciale.

: un modo per chiamare il tuo gatto quando è ora di mangiare, rendendo il momento del pasto ancora più speciale. Adatto per Animali di Piccola e Media Taglia: ideale non solo per gatti, ma anche per cani di piccola e media taglia.

Non aspettare che questa offerta scada! Acquista ora il distributore automatico di cibo per gatti su Amazon e approfitta dello sconto di 15€. Il tuo gatto ti ringrazierà! Clicca qui e acquista subito!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.