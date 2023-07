Distributore automatico di cibo per cani e gatti: VACANZE SENZA PENSIERI per i tuoi cuccioli

Se hai un amico peloso a quattro zampe e desideri garantire loro una corretta alimentazione anche quando non sei a casa, non puoi perdere l’offerta del Distributore Automatico di Cibo per animali su Amazon. Questo fantastico dispositivo è disponibile a soli 84,99€, con uno sconto imperdibile del 14% e un coupon aggiuntivo di 5€. È l’occasione ideale per prenderti cura dei tuoi animali domestici in modo comodo ed efficiente.

Il Distributore Automatico di Cibo per Animali è dotato di un design moderno e funzionale, progettato per rendere l’alimentazione dei tuoi amici pelosi una procedura semplice e affidabile. Con la sua capacità di 6 litri, potrai riempire il distributore con una quantità adeguata di cibo per garantire pasti regolari ai tuoi animali anche quando sei fuori casa.

Grazie alla sua programmazione avanzata, puoi impostare fino a 4 pasti giornalieri per i tuoi animali, consentendo loro di mangiare regolarmente e mantenere una dieta equilibrata. Inoltre, il distributore offre la possibilità di impostare le quantità di cibo per ogni pasto, consentendoti di controllare l’apporto calorico dei tuoi amici a quattro zampe.

Il distributore automatico di cibo per animali è dotato di un display LCD intuitivo che ti permette di programmare facilmente i pasti e monitorare lo stato di funzionamento del dispositivo. Potrai controllare in modo rapido e semplice i pasti effettuati e verificare se è necessario riempire il contenitore di cibo.

La sua alimentazione può avvenire tramite corrente elettrica o batterie, garantendo un funzionamento continuo anche in caso di interruzioni di corrente. In questo modo, i tuoi animali domestici non dovranno mai preoccuparsi di rimanere senza cibo anche quando tu non sei a casa.

Il Distributore Automatico di Cibo per Animali è dotato di un sistema di chiusura ermetica per mantenere il cibo fresco e croccante nel tempo. In questo modo, i tuoi amici pelosi potranno gustare pasti deliziosi e nutrienti in ogni momento della giornata.

Questa è un’opportunità unica per acquistare il Distributore Automatico di Cibo per Animali a soli 84,99€ su Amazon. Approfitta del 14% di sconto e del coupon aggiuntivo di 5€ per garantire ai tuoi amici pelosi pasti regolari e una corretta alimentazione.

